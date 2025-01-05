啟德體育園｜觀眾批安檢安排欠佳倡容許攜空樽入場　「5萬人入嚟打算點擺啲水樽？」

▲ 違規物品須暫存在物品儲存架。（陳靜儀攝）

可容納5萬人的啟德主場館今（5日）進行首場測試賽，舉辦七人欖球賽，約1萬人次入場。今日場館未有開天幕，測試場內音樂及廣播，觀眾認為氣氛稍遜。禁帶水樽安排續惹爭議，有市民批儲物安排欠佳，反問「唔明點解緊張過機場」。

昨日場館未有開天幕，體育專員蔡健斌指，主場館天幕關閉亦是測試之一，測試會場氣氛、音樂及廣播，效果滿意。被問到天幕不能因應天氣即時開關，是否設計上出現問題，蔡指每次開關天幕需時20至30分鐘，「唔係幾秒鐘嘅事」，舉例指司機亦不會於駕駛開篷車期間開關帳篷；基於安全考慮，賽事進行期間不會開關天幕。

觀眾Sally及Tiana認為，場內氣氛熱鬧，但賽事進行期間沒有播放音樂「好冷清」，加上未有開天幕，感覺較焗束。胡先生亦認為氣氛不錯，但「見到嗰天會開心好多」。

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主場館昨上演17場比賽，觀眾入場前需排隊接受安檢，中央廣場入口設有16個安檢站及2部金屬探測裝置；入場人士不可攜長傘、食物和水樽等物品進場。

胡生一家三口昨午到場觀看賽事，他們事前未有留意場內禁止攜帶水樽，入場前將3個水樽存放在場館外。胡太批評安排欠佳，數十個水樽堆在一層儲物架，擔心完場後找不到自己的水樽之餘，「撞跌咗咪凹晒」。胡太對不能攜帶空樽進場感到不解，稱如擔心出現違禁品，把液體倒掉已可解決，反問「唔明點解緊張過機場」。

胡太認為園方應檢討安檢安排，「5萬人入嚟打算點擺啲水樽？1000個都唔得啦」，又指園方如續禁止攜帶空樽，應設適合存放水樽的儲物架，或提供儲物櫃供觀眾租用。

蔡健斌則呼籲市民盡量避免攜帶違禁品入場，包括水樽及空樽，即使暫存在物品儲存架，亦有機會遺失；若帶同大型及貴重物品，如攝影器材，園區會安排收費的儲存位置，亦會盡量增加儲存物品的空間。

餐飲方面，場內設有多個小賣部，食品售價由18元至98元不等，飲品售價則由30元至248元不等。Sally購買35元的可樂，認為價錢合理，小賣部提供港式、西式及泰式食物，選擇較大球場多。

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