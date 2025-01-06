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第三間醫學院｜沈祖堯：未擬任職新醫學院　料聘海外教授較以往易

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本港臨床醫學教學人員僧多粥少，政府「籌備新醫學院工作組」專家顧問沈祖堯表示，近幾年歐美研究環境一般，其在新加坡任職的大學，近年較易聘請海外教授，不少屬歐美回流學者，包括來自牛津及史丹福大學，他本人就沒有計劃到新醫學院工作。

醫務衞生局局長盧寵茂早前指，新醫學院需避免在師生來源方面與現有兩間醫學院惡性競爭，另一直有傳科技大學覓得海外院校作「外援」。沈祖堯指，網上教學下，全職教授毋須直接來港，但師生互動較少，具體需視乎院校方案。

沈祖堯於2021年轉到南洋理工大學任職醫學院院長，當年他表示有幸於當地領導人工智能和未來醫學的研究。沈祖堯受訪時稱，由大數據預測疾病，以至基因科技揀選藥物，擬建新醫學院的本港大學均有空間提出進行相關研究，形容科技應用「未必需要好多好多年後才會出現」。他續指，醫科生需了解科技發展下醫生角色的轉變，並對使用科技有信心，強調需很早開始培養醫科生與科技結合。

他亦表示沒有計劃到新醫學院任職，至於離任中大校長後，他的接班人段崇智亦因校政風波而提早辭職，沈就說不評論中大人事。

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