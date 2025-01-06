第三間醫學院｜院校甄選料下半年完成　沈祖堯指部分可北上培訓惟應以本地教育為主

▲ 籌備新醫學院工作組專家顧問沈祖堯指，醫學教育應以本地培訓為基礎，因病人能代表本地疾病需求，以及廣東話等本地文化。圖為他早前返港出席醫院聯網分享。（家大瑪fb圖片）

至少3間大學表態擬設本港第3間醫學院，政府工作組專家顧問沈祖堯料下半年完成院校甄選。對於政府十大考慮條件包括與內地合作提供臨床訓練，沈祖堯認為部分疾病或適合北上培訓，但醫學教育應維持以本地培訓為基礎。

第3間醫學院競逐如箭在弦，有興趣申辦資助大學，可於3月底前向「籌備新醫學院工作組」提交建議書，科大、理大及浸大已先後表明有興趣。政府工作小組早前表明，會按十項考慮條件得出決定，包括院校提出的課程及師資等。

內地教學比重 工作組未設限

工作組專家顧問、前中大校長、現任南洋理工大學醫學院院長沈祖堯接受本報專訪時表示，待專家顧問閱覽大學提交的建議書後，會與相關院校代表見面。他指工作組暫未得出選出院校的準則及公布方式，但透露工作組曾討論「計分制」，並結合專家意見得出最終決定，料今年第3至4季會有結果。

政府工作組十項考慮條件，提到首重院校課程內容，並列明希望新成立醫學院，能與大灣區醫療機構合作「提供多元臨床訓練機會」；另去年施政報告亦提倡教學醫院設於鄰近內地的牛潭尾。上述框架中處處均見內地元素，浸大早前已表明，計劃與中山一院一同構建培訓。

對於內地培訓，沈祖堯指，工作組未曾討論過醫科生於內地培訓或實習安排，目前沒有規定「一定有幾多百分比於內地醫院（培訓）」，希望留予空間予大學提議方案；他認為醫學培訓著重醫生能否接觸足夠病人，「需有足夠exposure」。

沈祖堯又認為，醫學教育應繼續仍以本地培訓為基礎，因本地病人較能代表本地疾病需求，以及廣東話等本地文化；至於內地人口較多，部分特定疾病可能適合於內地培訓。至於北上培訓是否符合本地醫生註冊資格，沈祖堯則指需交由醫委會決定。

非必須理科生 可了解病人病因

沈祖堯亦提到，醫生需要較成熟性格，「第二學位」課程學生有一定好處，亦認為這批醫科生並非必須是理科生，舉例指社會科學系學生，可能對患者家庭、經濟環境有更深入理解，從而了解到病人的病因。他提到，以往大學基礎醫學知識教得「好深好闊」，有些知識於工作上「永世都用唔到」，認為課程可考慮濃縮，集中教臨床相關課程內容。

另一名專家顧問、註冊會計師蔡永忠表示，工作小組目前未收到院校建議書，另由於籌建醫學院牽涉大量工作，料本港不會出現第4間醫學院。十項考慮條件亦包括「訂定多元化資金來源計劃」，至於何謂發展多元化的資金發展模式，以及政府實際需出資多少，蔡永忠指目前沒有「magic number」，需由院校提交的建議書提出，「如果有學校話比哂（資金）都得，不過要說服到我地（資金）足夠。」

蔡永忠亦表示，他重視醫學院可持續性及財務穩定性，包括向大學提供的捐助款項是否已確認，以及醫學院開支佔大學財政開支比重等。蔡永忠續指，港大及中大醫學院已成立多年，「醫學院唔只係運作5年、10年；需確保長期唔會唔夠錢。」

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