  • 18°C
香港時間：202516日 (一) 01:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

第三間醫學院｜沈祖堯：納稅人資源投放外地生　不划算

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

沈祖堯表示，「若整一間醫學院出來，一半不是本地人」，將納稅人資源投放外地人，並不划算。 （資料圖片）

第3間醫學院日後料錄取非本地生，政府工作組專家顧問沈祖堯認為，若將納稅人資源投放在外地生並不划算；另一專家顧問蔡永忠指，倘非本地生不獲資助或損課程吸引力，料政府需考慮在教資會框架外設新資助模式。

顧問倡教資會外　設新資助模式

醫衞局局長盧寵茂去年底提及，希望新醫學院可透過招收非本地生，吸引更多人才來港，相信學生來港讀醫畢業後，大多數都會選擇留港發展。目前教資會限制資助大學錄取非本地生設4成上限，至於非本地生在新醫學院課程佔多少比例，則未有定案。

本身是教資會成員的蔡永忠相信，增加本地醫生人手及發展國際教育樞紐，同樣為當局發展新醫學院的目的，形容工作小組對相關非本地生收生比例，持開放想法，相信政府亦會考慮到保障本地生進入大學的機會。

蔡永忠相信，不少醫生於本地公營醫院工作，並非只為薪酬。（陳靜儀攝）

蔡指，教資會目前沒有向非本地生提供資助，非本地生來港讀醫，動輒或需十多萬元，課程需具備吸引力，收生非「講就有人嚟」。他指出，教資會只是現有發展下資助模式的依據，認為政府可於目前框架外給予資助，由零開始發展「Brand-new approach（新資助模式）」。

曾擔任星、港醫學院要職的沈祖堯表示，無論是香港及新加坡，本地對醫療課程需求很大，形容將納稅人資源投放於外地人「並不划算」，「如果整一間醫學院出來，一半（學生）不是本地人，家長會好不滿。」

促設限　需留港工作一定年期

沈祖堯提及，新加坡主要兩間大學醫學院，均是供新加坡本地人就讀，另一間由新加坡國立大學及美國杜克大學合辦的研究院，就有約3成非本地生。他解釋，按當地政府合約，海外學生在當地醫科畢業後，需留在當地工作一定年期，估計本港或需考慮採取類似方法。

他續指，如不加設畢業後工作限制，就可以考慮仿效澳洲，向非本地生收取貴幾倍的學費，以收回成本，「讀完可以即刻走」。

至於海外學生來港讀醫畢業後，如何避免醫生人手流失？他認為公營機構要有良好環境，提到新加坡也有來自鄰近馬來西亞的醫生，留在星洲「做足一世」。蔡永忠亦認為，本港公院需繼續改善環境，又相信不少醫生於本地公營醫院工作，並非只為薪酬。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

第三間醫學院｜院校甄選料下半年完成　沈祖堯指部分可北上培訓惟應以本地教育為主
今日 00:30
第三間醫學院｜院校甄選料下半年完成　沈祖堯指部分可北上培訓惟應以本地教育為主
第三間醫學院｜沈祖堯：未擬任職新醫學院　料聘海外教授較以往易
今日 00:30
第三間醫學院｜沈祖堯：未擬任職新醫學院　料聘海外教授較以往易

你可能感興趣

第三間醫學院｜院校甄選料下半年完成　沈祖堯指部分可北上培訓惟應以本地教育為主
今日 00:30
第三間醫學院｜院校甄選料下半年完成　沈祖堯指部分可北上培訓惟應以本地教育為主
第三間醫學院｜沈祖堯：未擬任職新醫學院　料聘海外教授較以往易
今日 00:30
第三間醫學院｜沈祖堯：未擬任職新醫學院　料聘海外教授較以往易
沈祖堯 學費 大學 公立醫院 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

小寒節氣2025｜廿四節氣小寒4大禁忌+2個習俗　命理師警告「做1事」恐全年行衰運
小寒節氣2025｜廿四節氣小寒4大禁忌+2個習俗　命理師警告「做1事」恐全年行衰運
急症室最長等候時間（01月06日 時間00:05）
急症室最長等候時間（01月06日 時間00:05）
飲食攻略｜2種日韓國民美食可防癌　醫生警告恐暗藏陷阱增加心血管疾病及糖尿病風險
飲食攻略｜2種日韓國民美食可防癌　醫生警告恐暗藏陷阱增加心血管疾病及糖尿病風險
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
突發｜沙角邨36歲男子乘電梯時暈倒跌下　送院搶救後不治
突發｜沙角邨36歲男子乘電梯時暈倒跌下　送院搶救後不治