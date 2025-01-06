第三間醫學院｜沈祖堯：納稅人資源投放外地生　不划算

▲ 沈祖堯表示，「若整一間醫學院出來，一半不是本地人」，將納稅人資源投放外地人，並不划算。 （資料圖片）

第3間醫學院日後料錄取非本地生，政府工作組專家顧問沈祖堯認為，若將納稅人資源投放在外地生並不划算；另一專家顧問蔡永忠指，倘非本地生不獲資助或損課程吸引力，料政府需考慮在教資會框架外設新資助模式。

顧問倡教資會外 設新資助模式

醫衞局局長盧寵茂去年底提及，希望新醫學院可透過招收非本地生，吸引更多人才來港，相信學生來港讀醫畢業後，大多數都會選擇留港發展。目前教資會限制資助大學錄取非本地生設4成上限，至於非本地生在新醫學院課程佔多少比例，則未有定案。

本身是教資會成員的蔡永忠相信，增加本地醫生人手及發展國際教育樞紐，同樣為當局發展新醫學院的目的，形容工作小組對相關非本地生收生比例，持開放想法，相信政府亦會考慮到保障本地生進入大學的機會。

▲ 蔡永忠相信，不少醫生於本地公營醫院工作，並非只為薪酬。（陳靜儀攝）

蔡指，教資會目前沒有向非本地生提供資助，非本地生來港讀醫，動輒或需十多萬元，課程需具備吸引力，收生非「講就有人嚟」。他指出，教資會只是現有發展下資助模式的依據，認為政府可於目前框架外給予資助，由零開始發展「Brand-new approach（新資助模式）」。

曾擔任星、港醫學院要職的沈祖堯表示，無論是香港及新加坡，本地對醫療課程需求很大，形容將納稅人資源投放於外地人「並不划算」，「如果整一間醫學院出來，一半（學生）不是本地人，家長會好不滿。」

促設限 需留港工作一定年期

沈祖堯提及，新加坡主要兩間大學醫學院，均是供新加坡本地人就讀，另一間由新加坡國立大學及美國杜克大學合辦的研究院，就有約3成非本地生。他解釋，按當地政府合約，海外學生在當地醫科畢業後，需留在當地工作一定年期，估計本港或需考慮採取類似方法。

他續指，如不加設畢業後工作限制，就可以考慮仿效澳洲，向非本地生收取貴幾倍的學費，以收回成本，「讀完可以即刻走」。

至於海外學生來港讀醫畢業後，如何避免醫生人手流失？他認為公營機構要有良好環境，提到新加坡也有來自鄰近馬來西亞的醫生，留在星洲「做足一世」。蔡永忠亦認為，本港公院需繼續改善環境，又相信不少醫生於本地公營醫院工作，並非只為薪酬。

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