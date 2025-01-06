最強繼母︱39歲TVB女星湊大繼子視如己出　兒子18歲長大成人感觸：靠你自己繼續闖關

▲ 「最強繼母」蔣祖曼一直照顧繼子，如親生子一般看待。

【蔣祖曼 / 最強繼母 / 獨立電影女皇】做媽媽難，做繼母更難。現年39歲的蔣祖曼（Joman）一直被封為娛樂圈中「最強繼母」。蔣祖曼在21歲時遇上任職電影幕後的丈夫陳卓麒，對方和前妻育有一子Day，可惜Day在1歲左右，親生媽媽因病離世。

當年，早在蔣祖曼與陳卓麒拍拖時，她已幫忙湊仔。到2014年，蔣祖曼與陳卓麒於結婚，也選揀1月3日註冊，這日正是繼子阿Day的生日日期。

到2015年，蔣祖曼為丈夫誕下女兒可可，Joman卻沒因此偏心，對兩兄妹一樣愛錫，視Day如親生子般。同時，Day也盡做哥哥的責任，幫手照顧妹妹，減輕蔣祖曼負擔，十分乖仔。

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最強繼母︱繼子長大成日

如今Day已18歲長大成人，蔣祖曼在個人社交平台上載母子多年來的生活片段，同時發文抒發感受，首先寫道︰「生日快樂呀Day哥！咁就18歲，新嘅一頁開始啦，陪你打咗咁耐怪獸，之後就靠你自己繼續闖關啦。祝以後繼續陪我打機煲劇買公仔俾我玩唔好嫌我低能煩無聊，無論將來你成為一位點嘅成年人，你喺我心目中都係最好❤加油」

然後，她續指：「今日阿媽追尋理想陪你唔到，話咗要重重錫你一啖仲未錫 呢一日特別感觸，你明嫁啦 番屋企先再傾」最後她還幽默地tag了兩句，總結湊仔的辛苦，稱：「PS：你真係好難湊，湊死我」。

郭柏妍、陳茵媺、孫慧雪、林子善、江若琳等圈中好友紛紛留言祝福蔣祖曼母子。

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最強繼母︱後母只是一個身份

蔣祖曼在3年前接受TOPick訪問曾稱：「兒子自1歲起便由我照顧，他一直都稱呼我媽咪，對我來說，後母只是一個身份。」

可是Day在小時候曾說：「鴨BB有鴨媽媽，雞BB有雞媽媽，但我沒有媽媽。」她聽到後心痛不已，自此決定要盡最大的努力給繼子需要的愛。

在兒子成長過程中，幾乎無太嚴重的反叛，也沒衝口而出「你又不是我媽媽」令她心碎的說話，有時更做出窩心舉動令她甜入心，稱：「我曾經跟兒子說：『我很有信心，將來我老了，就算你的妹妹出去玩，但仍有你照顧我。』」

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