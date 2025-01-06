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交通意外｜連翔道貨車撞垃圾車尾　司機被困送院不治

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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一輛貨車沿連翔道往西區海底隧道方向行駛，撞上一輛垃圾車的車尾，司機被困送院後證實不治。（網上圖片）

長沙灣發生致命交通意外。今晨（6日）7時許，一輛貨車沿連翔道往西區海底隧道方向行駛，當駛至近東京街西、海達邨對開時，撞上一輛垃圾車的車尾。貨車車頭凹陷變形，安全氣袋彈出，司機嚴重受傷，被困駕駛室內。救援人員到場，消防員需用工具剪開車門，將司機救出。惟貨車司機已陷入昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，惜最終不治。

現場消息稱，垃圾車當時停在慢線，惟涉事垃圾車司機不在現場。警方其後尋獲司機，證實垃圾車當時故障，於是將車停在慢線，然後離開現場前往求救。警方正調查車禍原因。

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運輸署表示，因交通意外，連翔道往西區海底隧道方向近東京街西的部份行車線現已封閉。同時，車輛不能由青沙公路(往大嶼山方向)(2A出口)前往連翔道，運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。現時上址交通擠塞。

九巴及龍運公布特別交通消息，指受連翔道往西隧方向近東京街西意外影響，青葵公路、青沙公路一帶交通嚴重擠塞，九巴及龍運途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

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