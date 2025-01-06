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結業潮︱開業10年小店「元洲牛肉麵」長沙灣總店本月中結業　曾推$40抗疫餐

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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開業十年的「元洲牛肉麵」日前於社交平台宣布，長沙灣的總店最後一天營業日為本月15日。

 

【結業潮/食肆/牛肉麵】餐廳商店的結業報道不曾中斷，最新包括以台灣牛肉麵打響名堂的小店「元洲牛肉麵」。開業十年的「元洲牛肉麵」元祖店位於長沙灣，曾在旺角及坑口開分店，惟經濟不景等因素下已先後結業，小店日前再於社交平台宣布，長沙灣的總店最後一天營業日為本月15日，但店主向食客承諾會「再和大家見面」，令不少街坊熟客期待。

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結業潮︱牛肉麵前身為漢堡包店

「元洲牛肉麵」前身為「布萊恩·L食堂」主打牛肉漢堡，據報道指老闆後來認識台灣的朋友，專心研製台灣牛肉麵食譜，並改成牛肉麵店，曾推出「滿漢全席牛肉麵」、有齊牛肉、牛筋、牛舌、牛丸、牛肚的「總裁牛肉麵」等，現時主打每天限20碗的鎮店紅燒牛肉麵、清湯牛坑腩、牛三寶飯麵等，人氣盛極一時，吸引大批街坊光顧，更先後在旺角及坑口設分店。

「元洲牛肉麵」曾因應疫情推出40元外賣餐，包括蔥油手撕雞飯、麻辣手撕雞飯、蘿蔔牛筋飯、墨魚餅乾撈麵及筋頭牛肉飯，連飲品的價錢可謂相當抵食，而旺角店亦曾推出「1元牛肉麵」，深受食客歡迎，不少人更專程捧場。

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惟經濟不景等因素，據OpenRice食評網站指，「元洲牛肉麵」旺角店早已結業，而坑口店亦於去年6月30日結束。小店老闆日前再於社交平台宣布，長沙灣總店最後一天營業日為本月15日，但向食客承諾會「再和大家見面」。不少街坊熟客表示不捨，直言牛肉麵有質素，「牛肉麵真係好好食，會記住你地依間有良心嘅香港人食店」、「希望你哋搵到舖租商宜嘅地方繼續經營！」。

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元洲牛肉麵 (長沙灣總店)
地址：長沙灣元州街498號青華閣地下
營業時間：

星期一至五11:00 - 21:00

星期六至日12:00 - 21:00

電話：52254332

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餐廳情報 結業 長沙灣 小店

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