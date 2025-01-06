甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】

【甲流肆虐／流感爆發／甲型流感】北上注意！最近內地爆發流感，最新數據指出全國確診甲型流感率高達99%以上。有指當地流傳一種神藥，價格已經炒高至300元一盒。當局呼籲市民要做好衛生措施，但無需過度驚慌，囤積任何特效藥。

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綜合內媒報道，據中國疾控中心發布的最新數據顯示，全國流感病毒陽性率持續上升，其中99%以上為甲流。

甲流肆虐｜瘋搶特效藥 聲稱吃一次能康復

感染流感病毒後，主要採取抗病毒和對症治療。相較於其他治療流感的藥物，在內地近期流行一種「神藥」瑪巴洛沙韋，聲稱是「全病程只需服用一次」的流感特效藥。

不少藥店稱，店內的瑪巴洛沙韋已經售罄。據介紹，瑪巴洛沙韋在醫保談判前零售價為498元/（20毫克@2片/盒）；線下的藥店則定價最高至300元，有當地藥店職員指，

這個藥賣得很好，其他很多地方都斷貨了，所以賣得偏貴。

專家則對此表示，國家的流感藥物儲備充足，因此不建議市民囤藥。

甲流肆虐｜甲型流感病程一覽

據中國疾控中心指出，哨點醫院的門急診檢測陽性病原體主要是流感病毒、人偏肺病毒、鼻病毒；住院嚴重急性呼吸道感染病例檢測陽性病原體主要是流感病毒、肺炎支原體、人偏肺病毒。無論是門急診病例還是住院嚴重病例中，流感都是最主要的病原體之一。

而甲型流感（簡稱「甲流」），是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道傳染病之一，病毒分為甲、乙、丙、丁4型，其中甲型流感傳染性最強、最容易發生變異，幾乎每次流感大流行都是由甲型流感病毒引起，症狀如下：

高危人士感染甲流後，較容易引起其他併發症，包括肺炎、中耳炎、心肌炎、腦膜炎等嚴重病症。

甲流肆虐｜8大高危人士容易感染流感

本港家庭醫生林永和醫生接受訪問時指出，一般來說每年會有2個季節會爆發流感，街上會有很多人患傷風感冒，稍一不慎就會容易感染。若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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甲流肆虐｜防流感3招+增強免疫力4大飲食原則

林永和醫生指出，接種疫苗後若不幸感染病毒，病情會較輕微，相比起未接種疫苗人士，前者出現併發症或重症入院，甚至死亡的風險會相對降低。除了接種疫苗，林永和醫生再三強調，預防流感最重要從個人衛生做起，保持環境衛生。他指出，新冠疫情過後社會復常，不少人開始鬆懈，故此提醒大眾基本防流感3招：

乘搭交通工具戴上口罩

勤洗手或用酒精搓手液

家人患病宜戴口罩避免交叉感染

飲食上亦可遵從4大原則，攝取足夠營養素，增強免疫力對抗病毒，就算不幸染病都能夠加速痊癒：

均衡飲食：多攝取蛋白質及維他命C、D、E：建議食肉和多種顏色的蔬果

維持充足睡眠

恆常運動：每星期平均有150分鐘中度至強度的帶氧運動

保持心境開朗

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