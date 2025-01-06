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戲院結業潮｜屯門4大戲院避過執笠潮 　街坊拆解5大逆市之道

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

戲院結業潮｜屯門凱都/巴倫紐/英皇/嘉禾4戲院避過執笠潮，街坊拆解5大逆市之道。

【結業潮/戲院結業/屯門戲院/】一年至少8間戲院結業，香港電影產業「寒冬」來了嗎？屯門4間戲院似乎逃過一劫，當中包括凱都、巴倫紐、英皇和嘉禾戲院，即睇街坊拆解5大逆市之道。

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戲院結業潮｜嘉禾院線揭開結業潮序幕

去年，香港的戲院業面臨「寒冬」，至少有8間戲院宣佈結業或停業。嘉禾啟德戲院於去年4月22日起結束營業，該戲院為2024年8間結業潮揭開序幕，其後屹立銅鑼灣逾半世紀的總統戲院光榮結業、旺角朗豪坊Cinema City、九展星影匯、MCL海怡戲院及荷里活廣場MCL戲院都相繼結業；

嘉禾V Walk所在的V Walk商場為新鴻基地產旗下，而新地的北角匯商場內的ACX戲院，也於2024年10月31日宣布內部裝修暫停營業。同在北角的新光戲院早前亦宣布將於2025年2月交由教會打理。總括而言，北角便不再有戲院，街坊要去戲院睇戲便要到太古城、銅鑼灣或鰂魚涌。

戲院結業日期
嘉禾啟德戲院 （新蒲崗越秀廣場）2024年4月
總統戲院2024年4月30日
星影匯 (九展)2024年6月30日
Cinema City旺角朗豪坊2024年7月22日
MCL海怡戲院2024年8月1日
影藝戲院　(九龍城廣場)2024年8月26日
ACX戲院 (北角匯)2024年10月進行「內部裝修」暫停營業
MCL戲院 (荷里活廣場)2024年12月12日
嘉禾V WALK戲院 (南昌站)2024年12月27日
新光戲院2025年2月交由教會打理

 

戲院結業潮｜屯門4戲院屹立不倒

然而，屯門區的4間戲院卻似乎未受影響，依然屹立不倒，分別是巴黎倫敦紐約米蘭戲院（簡稱巴倫紐戲院）、凱都戲院、嘉禾StagE及新都商場英皇戲院。這些戲院的歷史悠久，尤其是凱都戲院，自1988年開業以來，至今已屹立35年，成為屯門的地標之一。

另一間巴倫紐戲院則於1989年開幕，同樣歷史悠久，這兩者皆是屯門居民的懷舊之地。相對而言，嘉禾StagE及新都商場英皇戲院的開業時間較短，因此設施相對新淨，吸引了不少年輕觀眾。

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戲院結業潮｜屯門街坊拆解原因

最近，一則討論區帖文引起網民熱議，題為「點解摺咁多戲院，屯門無事？」不少屯門區街坊對戲院持續經營的看法，並提出以下幾個原因。

  • 1.早場票平

屯門區戲院的實惠的價格遠低於其他地區，早場票價最平$40起，部分即使下午12時55分場次仍可以早場價購票，而正價門票僅為$60起，另外有學生及長者優惠$40起。

  • 2.讚就腳

交通便利是屯門的一大優勢，身為屯門街坊網民坦言，「屯門人消費力好勁」，加上「區大咩都有，唔洗出去消費」。而且認為老字號戲院有著深厚的情感，願意繼續支持。

  • 3.爆谷好味又便宜！

網民大讚屯門戲院爆谷好味又便宜！「凱都啲爆谷又平又大又香又好食」、「朱古力味食唔停」，甚至是「行過唔睇戲，都想買」。

  • 4.方便內地人來港睇戲

在小紅書上有大批內地人到屯門睇戲的帖文，例如是「挑戰40元周末香港看《破．地獄》」、「深圳灣到香港看電影太方便啦」、「衝去香港屯門看《破．地獄》」等，可見屯門戲院是內地人的首選。

  • 5.自置物業

有網民指4間戲院中幾乎大部分都是自置物業，毋須交租，「華懋、新都和英皇都係自己物業」，所以不用捱貴租的問題，亦是屹立不倒的原因之一。

 

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