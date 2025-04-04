戲院結業潮｜屯門4大戲院避過執笠潮 　街坊拆解5大逆市之道：早場平又有感情

▲ 戲院結業潮｜屯門凱都/巴倫紐/英皇/嘉禾4戲院避過執笠潮，街坊拆解5大逆市之道。

【結業潮/戲院結業/屯門戲院】戲院接二連三結業，最近嘉禾黃埔也宣布將於4月10日結業，由新光接手。香港電影產業「寒冬」來了嗎？而屯門4間戲院似乎逃過一劫，當中包括凱都、巴倫紐、英皇和嘉禾戲院StagE，即睇街坊拆解5大逆市之道。

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戲院結業潮｜嘉禾院線揭開結業潮序幕

香港的戲院業面臨「寒冬」，去年至今，超過10間戲院宣佈結業或停業。嘉禾啟德戲院於去年4月22日起結束營業，該戲院為2024年8間結業潮揭開序幕，其後屹立銅鑼灣逾半世紀的總統戲院光榮結業、旺角朗豪坊Cinema City、九展星影匯、MCL海怡戲院及荷里活廣場MCL戲院都相繼結業。

嘉禾V Walk所在的V Walk商場為新鴻基地產旗下，而新地的北角匯商場內的ACX戲院，也於2024年10月31日宣布內部裝修暫停營業。同在北角的新光戲院亦於2025年3月結業，不久宣佈在嘉禾黃埔結業後接手。總括而言，北角便不再有戲院，街坊要去戲院睇戲便要到太古城、銅鑼灣或鰂魚涌。此外，旺角新寶戲院將於4月1日結業，只保留屯門凱都院線。

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戲院 結業日期 嘉禾啟德戲院（新蒲崗越秀廣場） 2024年4月 總統戲院 2024年4月30日 星影匯 (九展) 2024年6月30日 Cinema City旺角朗豪坊 2024年7月22日 MCL海怡戲院 2024年8月1日 影藝戲院 (九龍城廣場) 2024年8月26日 ACX戲院 (北角匯) 2024年10月進行「內部裝修」暫停營業 MCL戲院 (荷里活廣場) 2024年12月12日 嘉禾V WALK戲院 (南昌站) 2024年12月27日 新光戲院 2025年3月3日，轉到黃埔嘉禾重開 旺角新寶戲院 2025年4月1日 嘉禾黃埔 2025年4月10日

戲院結業潮｜屯門4戲院屹立不倒

然而，屯門區的4間戲院卻似乎未受影響，依然屹立不倒，分別是巴黎倫敦紐約米蘭戲院（簡稱巴倫紐戲院）、凱都戲院、嘉禾StagE及新都商場英皇戲院。這些戲院的歷史悠久，尤其是凱都戲院，自1988年開業以來，至今已屹立35年，成為屯門的地標之一。

另一間巴倫紐戲院則於1989年開幕，同樣歷史悠久，這兩者皆是屯門居民的懷舊之地。相對而言，嘉禾StagE及新都商場英皇戲院的開業時間較短，因此設施相對新淨，吸引了不少年輕觀眾。

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戲院結業潮｜總結屯門街坊拆解5大原因

最近，一則討論區帖文引起網民熱議，題為「點解摺咁多戲院，屯門無事？」不少屯門區街坊對戲院持續經營的看法，並提出以下幾個原因。

1. 早場票平

屯門區戲院的實惠的價格遠低於其他地區，早場票價最平$40起，部分即使下午12時55分場次仍可以早場價購票，而正價門票僅為$60起，另外有學生及長者優惠$40起。

2. 夠就腳

交通便利是屯門的一大優勢，身為屯門街坊網民坦言，「屯門人消費力好勁」，加上「區大咩都有，唔洗出去消費」。而且認為老字號戲院有著深厚的情感，願意繼續支持。

3. 爆谷好味又便宜

網民大讚屯門戲院爆谷好味又便宜！「凱都啲爆谷又平又大又香又好食」、「朱古力味食唔停」，甚至是「行過唔睇戲，都想買」。

4. 方便內地人來港睇戲

在小紅書上有大批內地人到屯門睇戲的帖文，例如是「挑戰40元周末香港看《破．地獄》」、「深圳灣到香港看電影太方便啦」、「衝去香港屯門看《破．地獄》」等，可見屯門戲院是內地人的首選。

5. 自置物業

有網民指4間戲院中幾乎大部分都是自置物業，毋須交租，「華懋、新都和英皇都係自己物業」，所以不用捱貴租的問題，亦是屹立不倒的原因之一。

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