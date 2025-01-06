公屋裝修｜330呎公屋間出3房1廳　長窄走廊變身愛貓天堂埋單只需呢個數

▲ 330呎竟然可以間出3房1廳！

【公屋裝修/裝修設計/裝修】得公屋得天下，不少人成功上樓的戶主，為求住得舒服，都會將公屋裝修得實用美觀，近日，有網民於小紅書上分享330呎公屋間出三房一廳的，而長窄走廊位放下巨型貓貓玩具變身貓貓的天堂，容納一家四口及一貓，網民紛紛讚嘆樓主將裝修做到極致！

公屋裝修︱330呎公屋間出3房1廳

近日，有網民於小紅書分享自己成功上樓，獲派一間約330呎的公屋。為了讓一家四口擁有一個安樂窩，戶主悉心設計，將每吋空間善用，間出3房一廳，影片所見，有大量儲物櫃及嵌入式家電，而兩名子女都擁有獨立房間。

戶主表示家中有兩名成人，兩名小孩和一隻寵物貓入住。從影片可見裝修風格以原木奶油色為主，門前有供寵物貓走動的巨型貓跳台。走廊以及廚房部分較窄，所以將家電都做了嵌入式設計，如雪櫃，焗爐，洗衣機等等，並在櫃子底下裝嵌燈帶，營造出溫馨的家庭氛圍。

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公屋裝修︱客廳有陽光照射

公屋間出的三房一廳，其中兩房是給戶主的一對子女。女兒房做了碌架床設計，並與另一兒童房共用一部冷氣，兩間兒童房的空間也差不多。走廊的盡頭是主人房，大廳空間頗大，會有陽光照射。

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公屋裝修︱裝修費約20萬

樓主回應網民留言，全屋裝修費大約20萬，不少網民讚嘆樓主將裝修做到極致，成功將三百餘呎的空間完美利用間出三房一廳為一家人打造出安樂窩！

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