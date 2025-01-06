UNIQLO優惠｜UNIQLO大減價第二周優惠　HEATTECH/羽絨/牛仔褲勁減高達$100

▲ UNIQLO大減價第二周優惠，HEATTECH、羽絨、牛仔褲最多勁減$100。

【UNIQLO優惠/UNIQLO大減價】農曆新年就到，是時候添置新裝。UNIQLO推出為期兩周的年末年始SALE，第二周優惠已經開始，多款保暖衣物大減價，包括羽絨、HEATTECH、衛衣等等，最平$59即可入手，即睇詳情！

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UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價

UNIQLO推出為期兩周的年末年始SALE，第二周由即日至1月9日，多款冬日必備衣物現正進行減價，包括HEATTECH、牛仔褲、羽絨背心及外套等等，點擊下圖即看第二彈優惠商品：

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UNIQLO優惠｜第二周減價商品

特價商品 售價 女裝/男裝 超輕型羽絨背心 $299（原價$399） 女裝/男裝 超輕型羽絨外套 $399（原價$499） 女裝/男裝 針織搖粒絨T恤 $99（原價$129） 女裝 寬版直腳牛仔褲 $249（原價$299） 女裝/男裝 HEATTECH極暖系列 $99（原價$149） 男女通用 連帽衛衣 $199（原價$249） 男女通用 休閒長褲 $149（原價$199） 嬰幼兒 搖粒絨緊身褲 $59（原價$79） 童裝 超輕型羽絨外套 $299（原價$349）

UNIQLO優惠｜新會員送優惠券

優惠適用於UNIQLO門市及網店，下載UNIQLO APP並登記成為會員，即可享單次購物滿$400減$40優惠券。

UNIQLO優惠｜UNIQLO年末年始SALE詳情

日期：即日起至2025年1月9日

地點：UNIQLO門市及網店

網店連結：【UNIQLO網站】

UNIQLO優惠｜UNIQLO門市一覽

香港島 太古城中心店 太古城道18號太古城中心4樓 401店

電話：2907 0302

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 北角匯店 香港北角渣華道123號北角匯二期1樓121-123及2樓 201, 221-223號舖

電話：2907 8806

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 利舞臺旗艦店 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺地鋪、地庫一及二層

電話：2577 5811

營業時間：星期日至星期四及公眾假期 上午11:00 - 晚上10:00，星期五、六及公眾假期前 上午11:00 - 晚上11:00 九龍 又一城店 九龍塘達之路80號又一城L1-01店

電話：2265 8586

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 德福廣場店 九龍灣德福廣場二期301B店

電話：2756 9010

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 apm店 九龍觀塘道418號創紀之城 5 期 apm L3-Xsite 店

電話：(852) 3148 9111

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 V Walk店 九龍深水埗深旺道28號V Walk 2樓35及36號

電話：2878 8773

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 荷里活廣場店 香港九龍鑽石山龍潘街3號荷里活廣場地下G101 & G101A店

電話：2955 4100

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 樂富廣場店 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場1151-1156店

電話：2337 3837

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 美麗華店 九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓215-23號舖

電話：2314 8886

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 奧海城店 九龍奧海城2期UG 40-45店

電話：2272 4977

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新世紀廣場店 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2樓217-235,238店

電話：2777 7802

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 海港城店 九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3231-2店

電話：2175 0810

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 朗豪坊店 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊L5 12-15號舖

電話：2668 9628

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 新界 大埔超級城店 新界大埔超級城B區2樓212-213店

電話：2667 1977

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新城市廣場店 新界沙田新城市廣場一期225店

電話：2606 1126

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新港城中心店 新界馬鞍山新港城中心3樓3025-29店

電話：2146 6658

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 圍方店 新界沙田區大圍車公廟路18號圍方2樓223-224舖

(大圍港鐵站B出口扶手電梯直上)

電話：2311 2118

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 東港城店 新界將軍澳坑口東港城178-179 & 191-192店

電話：2628 5888

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 PopCorn店 新界將軍澳唐俊街 9 號PopCorn F99-102店

電話：2752 1457

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新都城店 新界將軍澳欣景路8號新都城中心2 期一樓1055-62號舖

電話：2311 2823

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 青衣城店 新界青衣青敬路33號青衣城1樓108C店

電話：2495 6271

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 新都會廣場店 新界葵芳興芳路223號新都會廣場L3 層336號舖

電話：2661 0618

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 荃新天地店 新界荃灣楊屋道1號荃新天地1樓126，128，137-143，145-146店

電話：2941 0471

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 愉景新城店 香港荃灣青山道398號D‧PARK愉景新城1樓1005至1007舖

電話：2363 2218

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 屯門市廣場店 新界屯門市廣場一期2樓2001-2011及2021-2023店

電話：2618 4311

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 V City店 新界屯門鄉事會路83號V city MTR層M-89店

電話：2673 4408

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 元朗廣場店 新界元朗青山公路元朗廣場二樓201-220a店

電話：2777 5380

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 T Town店 新界元朗天水圍天華路30號天頌苑T Town South一樓S122-124店

電話：2816 1468

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 YOHO MALL店 新界元朗朗日路9號形點I 1樓1156-1157舖

電話：2440 3668

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 東薈城店 香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉1樓117號舖

電話：2868 0077

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00

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