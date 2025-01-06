罰款規定｜細數香港13種行為或被罰款　小紅書女：被罰得傾家蕩產

▲ 細數香港13種行為或被罰款，小紅書女：被罰得傾家蕩產。

初次來港旅遊或生活，對本地一些規定不夠了解，恐因不經意間的不當行為被處罰金。

有內地女日前在小紅書發帖，列舉13項剛來港容易觸及的法例及罰款，包括在港鐵上飲食、亂拋垃圾、隨地吐痰、不帶個人證件外出等，還感慨：「被罰得傾家蕩產」。

港鐵｜港鐵罰款條例及罰金一文睇清 逗留超時/無有效車票/遺失車票

罰款規定｜小紅書女列13個被罰款行為

樓主以「救命，第一次去香港被罰得傾家蕩產」為題發帖，提醒要到香港旅遊或留學的網民，注意13個將被罰款的行為。

公共交通工具方面，樓主表示乘搭港鐵時切勿進食，亦不要將腳放在座位上，若列車已開始關門不得影闖車門上下車，否則都將面臨罰款2,000元；在未經港鐵公司同意下，進行訪問、錄影、錄像，最高可被處以5,000元罰款。乘搭小巴時，若座位設有安全帶，須佩戴好安全帶，否則可被處以最高5,000元罰金及3個月監禁。

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在公眾地方的行為方面，樓主指出在公共場所罵粗口、亂拋垃圾及隨地吐痰、在禁煙區或室內吸煙、沒有攜帶身份證明文件、在公共場合喧嘩或裸奔，都可能被罰款。同時，樓主還稱餵飼野生動物亦屬違法行為，經定罪可被罰款1萬元；攜帶過多現金過關之多可被罰50萬元及2年監禁。

罰款規定｜網民質疑樓主所述內容誇大

該帖引起不少網民討論，有人認為樓主所述的部分內容存在誇大成分，「虛張聲勢」、「沒那麼誇張，4天見過3此大廈門頭吸電子煙的，有白領也有普通人」、「他們（市民）闖紅燈的也比比皆是」、「這些就是營銷號搞出來嚇人的，光是公共場合罵人這一條，要是罰款的話，全香港一年的財政收入也有了」，亦有香港網民質疑「我成日喺街X來X去罰咩錢？」、「說髒話的話好像跟朋友天天講，原來要罰錢的嗎？」。

▲ 樓主感嘆「第一次去香港被罰得傾家蕩產」。（《奶酪陷阱》劇照）

罰款規定｜網民補充初來港注意事項

不過，亦有網民在帖文下留言補充了初次來港的注意事項，「刷地鐵卡刷錯優惠卡，罰1,000港幣！看清楚微信乘車碼！」、「千萬不要帶電子煙來香港，被抓到就會被海關起訴」、「不要亂丟垃圾、不吐痰、不到處抽煙、不要為小動物、地鐵上可以喝水別吃東西，這些我確實見過罰款的」、「去酒吧盡量去人多的明顯的，如果被人帶到黑酒吧，碰巧警察來查，你會被起訴5,000元」。

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