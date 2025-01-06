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生死教育︱83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　8人照顧養老生活笑談歸宿：我決定喺香港死

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　8人照顧養老生活 不忌諱談歸宿：我決定喺香港死

【蔡瀾／生死觀／養老／海景住宅／蔡瀾身家】好豁達！現年83歲的蔡瀾自2年前經歷跌倒摔碎骨頭又喪妻之後，感悟「人生苦多過樂」，將舊居出售後入住全海景酒店服務式公寓，兼聘請8人團隊日夜照顧起居飲食，安度養老生活。他近日在接受訪問時亦不忌諱談及死亡，指已決定留在香港成為最後歸宿。

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公開全海景酒店式住宅内貌 廚房最多「呢樣嘢」

現年83歲、被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾，日前接受谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》訪問，節目在1月4日晚播出後，谷德昭在社交平台Instagram上載與蔡瀾的合照，配文流露出對蔡瀾滿滿的敬意：

有網友說我在昨晚的《爆谷》中表現有點緊張，像是個中學生般。其實說得沒錯，蔡San是我的人生導師，我從中學開始閱讀他的文字，一點一滴地薰陶著我，啟發了我的愛情觀、人生觀、世界觀。蔡San正過著如神仙般閒雲野鶴的生活，肯抽出時間上《爆谷》，我只怕待慢，故有些像中學生見老師般的笨拙，大家請見諒。

節目上，谷德昭拜訪蔡瀾全海景酒店服務式公寓，住宅内貌全公開。蔡瀾出名識飲識食，谷德昭亦第一時間揭秘蔡瀾的廚房，發現廚房放滿各種調味醬料；蔡瀾更在入住時嫌雪櫃太細，如今已換了一個大雪櫃，介紹指製冰器是必不可少：

主要係為製冰器，我要凍嘢，如果冇呢個製冰器就唔掂。

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笑談歸宿：我決定喺香港死

谷德昭之後又將蔡瀾在20年前接受訪問的問題重問，蔡瀾表示至今仍最愛香港，「喺第二度地方搵唔到雲吞麵好似香港咁好食」。而向來不忌諱談及死亡的蔡瀾，在今次訪問中也坦言已決定好最後歸宿：

我決定喺香港死，最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔需要受痛苦。

對此，谷德昭在IG帖文感嘆：「香港有蔡San，蔡San選擇了香港，是我們的福氣。」同時補充了一些因時限而被剪掉的内容：

問蔡San面對疾病時是否恐懼？他笑說：「驚窮多啲。」；問蔡San是否相信有神？他笑答：「對我好的我就信。」還介紹我吃在十一月當造的La France啤梨…… 梨汁充沛流得滿手都是、沒渣、香，香得離譜，是幸福美滿的香甜。

養老生活充實 透露財產多到「使唔晒」

據悉，蔡瀾在2023年為救跌倒的84歲太太，自己也不慎跌倒，導致股頸骨摔碎；而太太則已離世。傷癒後，蔡瀾透露「嗰段時間好慘，痛苦！」之後，他整理亡妻遺物，決定「斷捨離」，將所有收藏品送走，甚至將舊居出售，改為入住全海景酒店服務式公寓，還聘請8人團隊，日夜照顧起居飲食。

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不過，蔡瀾在訪問中笑稱，仍有財力可以請多些人，滿足自己想去旅行的願望：

我最想去日本，但係醫生話唔可以，叫我唔好周圍走，除非有醫生睇住，或者我包架私人飛機，請埋醫生團隊去旅行。

谷德昭就忍不住問這做法可以將錢用掉？蔡瀾直言其實「使唔晒」：

我而家開畫展，嗰啲全部捐出去。去星馬開書展都唔收錢，用晒去買救傷車。

蔡瀾又笑言，人生苦多過樂，「有機會報仇咪去報」，更要努力賺錢，「賺錢係俾你自由。我年輕嘅時候識得儲錢，賺50蚊用40蚊。」據了解，蔡瀾現時的養老生活很充實，不但定期開直播，還會到九龍城買餸，識飲識食的生活態度從未停止：「我覺得人生都係飲飲食食，唔使有乜嘢大意義」。

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