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冬天禁忌｜冬天起身3大伏位易誘心血管問題　6招必學暖身原則早餐要這樣吃

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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冬天起身3大伏位易誘發心血管問題，必學6招暖身原則。

我們的體溫在夜晚時會慢慢降低，睡眠時會持續地在低體溫狀態，所以起床後身體還是低溫的。

冬天時，應當更加注意，這樣低溫的身體，若未有充足暖身，便突然做些急速的動作，如彈起身去廁所，是相當危險的。長者經常跌倒，就是睡到半夢半醒起身去廁所時，那叫「魔鬼時刻」，一來光綫不足，二來體溫在降低了的狀態下，身體活動根本不靈活。但這並非只是長者的事，中年之友實也「不遑多讓」，冬天時，不少朋友睡醒覺，只是身體在床上郁一郁，就閃腰了，只因身體瞓醒低溫、肌肉關節內臟等都未熱身。

中年之友尤其要注意以下生活伏位：一、切忌剛睡醒就以快動作起床；二、切忌睡醒後馬上沖涼；三、切忌醒來馬上做劇烈運動，特別是冬季，因為睡醒的身體仍處於低溫狀態，應先讓身體有足夠時間回暖，否則容易扭傷、跌倒、甚至誘發心血管問題。

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早上起來時，必須謹記「起身先暖身」六大原則：

一、仰臥躺平在床上，棟高雙腳，腳板平放床上，腰以上部分不動，雙腿均以同一方向地向右和向左擺動，慢慢做，直至感覺身體開始暖。據物理治療師郭楓說，這樣做可「扭鬆」腰間的L4和L5腰椎。

二、慢慢起身坐在床邊，搓頸後的大椎穴（頸椎脊突的下方，這是督脈所在，是手足三陽經與督脈的交會）三十下。常搓大椎可提升陽氣及預防感冒。

三、仍然坐在床邊，右手搓左腳板底三十下，是由腳根經湧泉穴再到五隻腳趾，來回為一下；同樣，左手搓右腳板底三十下。

四、睡覺前，床頭放保暖壺，起碼要有二百五十毫升暖水，翌晨在床邊慢慢喝完才站起來。朝早飲杯暖水非常好，一可暖身，二可補水（因睡覺時會流失水份），三可引起結腸反射，向大腸發信息開始工作。

五、早餐不吃凍，一定要有熱食。

六、劇烈運動前，除要做齊一至五外，還要額外至少有十五至二十分鐘的伸展和暖身運動。

全文刊於《經濟日報》，原題為「起身先暖身

撰文 : 利嘉敏

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