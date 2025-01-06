  • 21°C
香港時間：202516日 (一) 13:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

千億財赤｜財赤料少於1000億　學者倡減基建改善

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

陳茂波料本財政年度的財政赤字少於1000億，有學者建議政府應減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程。（資料圖片）

財政司司長陳茂波日前表示，預計本財政年度的財政赤字，大約在1000億元以下，重申政府將主要以節流恢復收支平衡。有議員認為政府扣減公務員薪金於事無補，未能實質幫助減少支出；另有學者則建議政府應減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程，以改善財赤。

立法會議員林筱魯指，經濟結構轉型需要時間是必然的事，創科等部分政府投資的範疇，亦未必可以即時獲得回報收益。他認為，政府的解說工作不足，未能讓大眾了解何時才能獲得收益，若當局提升社會的投資和消費信心，相信可加速改善財赤問題。

林筱魯又指，近年港府與土地相關的收益急跌，認為在經濟結構轉型下，政府應投資和扭轉稅收結構，下定決心改革，才可於未來幾年扭轉局勢。而政府去年的公務工程撥款仍有過千億元，認為應該重新考慮設施是否重要。  

對於外界有強烈聲音要求高官和立法會議員減薪，林指此舉對解決財赤只是象徵意義，不能實質幫助政府減少支出，而目前公務員薪金只佔政府整體支出約20%，認為政府已經持續壓縮編制，加上一些資助機構會參考公務員薪酬調整員工薪金，因此不贊成扣減公務員薪金。

湊得輕鬆啲
星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，本港面對的財政數目龐大，減少人手和生產力對問題幫助不大；而去年本港印花稅收入增加、投資回報較預期多，不認為會達千億港元財赤。又指，公務員削減薪金或編制會造成很大副作用，建議政府減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2元乘車優惠｜曾俊華稱對門檻降至60歲一直有保留　「連年千億財赤係時候做嘢」
16:21 2025/01/05
2元乘車優惠｜曾俊華稱對門檻降至60歲一直有保留　「連年千億財赤係時候做嘢」
財赤｜政府本財政年度首8個月錄得1432億赤字　財政儲備為5914億
18:53 2024/12/31
財赤｜政府本財政年度首8個月錄得1432億赤字　財政儲備為5914億
立法會︱財委會今年批近2500億　陳振英：非照單全收、財赤更要睇餸食飯
15:35 2024/12/17
立法會︱財委會今年批近2500億　陳振英：非照單全收、財赤更要睇餸食飯
特首述職｜李家超︰有提面臨財赤　中央惠港政策陸續有來
21:38 2024/12/13
特首述職｜李家超︰有提面臨財赤　中央惠港政策陸續有來

你可能感興趣

2元乘車優惠｜曾俊華稱對門檻降至60歲一直有保留　「連年千億財赤係時候做嘢」
16:21 2025/01/05
2元乘車優惠｜曾俊華稱對門檻降至60歲一直有保留　「連年千億財赤係時候做嘢」
財赤｜政府本財政年度首8個月錄得1432億赤字　財政儲備為5914億
18:53 2024/12/31
財赤｜政府本財政年度首8個月錄得1432億赤字　財政儲備為5914億
立法會︱財委會今年批近2500億　陳振英：非照單全收、財赤更要睇餸食飯
15:35 2024/12/17
立法會︱財委會今年批近2500億　陳振英：非照單全收、財赤更要睇餸食飯
經濟衰退 財政政策 經濟數據表現 印花稅 陳茂波 基建創建 立法會 金融 財政司 基建

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
急症室最長等候時間（01月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月06日 時間12:05）
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
最強繼母︱39歲TVB女星湊大繼子視如己出　兒子18歲長大成人感觸：靠你自己繼續闖關
最強繼母︱39歲TVB女星湊大繼子視如己出　兒子18歲長大成人感觸：靠你自己繼續闖關