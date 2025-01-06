千億財赤｜財赤料少於1000億　學者倡減基建改善

▲ 陳茂波料本財政年度的財政赤字少於1000億，有學者建議政府應減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程。（資料圖片）

財政司司長陳茂波日前表示，預計本財政年度的財政赤字，大約在1000億元以下，重申政府將主要以節流恢復收支平衡。有議員認為政府扣減公務員薪金於事無補，未能實質幫助減少支出；另有學者則建議政府應減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程，以改善財赤。

立法會議員林筱魯指，經濟結構轉型需要時間是必然的事，創科等部分政府投資的範疇，亦未必可以即時獲得回報收益。他認為，政府的解說工作不足，未能讓大眾了解何時才能獲得收益，若當局提升社會的投資和消費信心，相信可加速改善財赤問題。

林筱魯又指，近年港府與土地相關的收益急跌，認為在經濟結構轉型下，政府應投資和扭轉稅收結構，下定決心改革，才可於未來幾年扭轉局勢。而政府去年的公務工程撥款仍有過千億元，認為應該重新考慮設施是否重要。

對於外界有強烈聲音要求高官和立法會議員減薪，林指此舉對解決財赤只是象徵意義，不能實質幫助政府減少支出，而目前公務員薪金只佔政府整體支出約20%，認為政府已經持續壓縮編制，加上一些資助機構會參考公務員薪酬調整員工薪金，因此不贊成扣減公務員薪金。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，本港面對的財政數目龐大，減少人手和生產力對問題幫助不大；而去年本港印花稅收入增加、投資回報較預期多，不認為會達千億港元財赤。又指，公務員削減薪金或編制會造成很大副作用，建議政府減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程。

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