溫泉危機｜港女日本浸溫泉嚴重過敏　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因

▲ 港女日本浸溫泉嚴重過敏，面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」，入急症室8小時終找出病因。

【浸溫泉／日本／遊日】不少港人喜歡冬天去日本旅遊浸溫泉，不過早前一名在日本留學的港女於當地浸溫泉後，面部竟開始發腫流膿，最後在急診室經歷8小時後終找出病因，令她直言：「真係以為自己就嚟釘！」

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溫泉危機｜浸完溫泉面部紅腫流膿

近日一名在日本留學的港女於社交平台Threads發文表示，2024年12月28日她去了日本三大溫泉之一的「有馬溫泉」浸溫泉，「傳說佢可以保濕又可以美肌」，於是女事主就將溫泉水撥上面，當下即感覺到「好乸」。

果陣以為自己過份乾燥而啲聖水又好保濕咁，點知出嚟之後我塊面紅到幽靈公主咁，眼底兩大個鮮紅色三角形（但我都仲係覺得自己只是太乾燥）。

直至第二天她才驚覺「唔對路」，她晒出當時面部紅腫的照片，自嘲自己撞樣「蜜蜂小狗」。不過由於新年日本所有診所放假，她決定去急診室求醫。

詎料，在等候看診的過程中，面部情況越來越嚴重，甚至不斷流膿。在日本急診室等了7小時後終於見到醫生，並立即進行抽血。

每隔一陣就有越嚟越老嘅醫生嚟問我病徵，以為咩疑難病症，細嘅唔識睇要Call啲大佬嚟。我真係以為自己就嚟釘。

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溫泉危機｜入急症室8小時終找出病因

經過8小時的「日本急症室初體驗」，醫生終找出病因：「醫生得出嘅結論係：溫泉水過敏。」最後醫生開了4種藥，當中包括「有醫細菌感染嘅」，並告知她至少一個星期才能消腫。

由於她留學有買當地「國民健康保險」，在當地急症室求診，醫藥費為23,340円（約1,200港元），不過她仍覺得昂貴，更爆粗表示:「真係，Ｘ我條命。」

溫泉危機｜網民：冇諗過溫泉水會致敏

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛表示，「好恐怖」、「完全冇諗過溫泉水會致敏」。還有不少網民亦出現類似情況，「我都試過，最後一日去浸，一到夜晚上機對腳腫到行唔到，嚇到一落機即去急症」、「上次同班fd去冰島，有一個同你徵狀好似，但睇醫生搵唔到原因，依家愈諗愈似，因為第一日去咗藍湖，高濃度硫磺」。

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亦有網民關心事主溫泉水過敏，是否就代表以後都不能浸溫泉，她則回覆表示，「應該係有好多礦物質而我對其中某啲敏感，有馬溫泉個水就係碳酸泉」。

根據事主貼出的資料，溫泉含有一些離子化合物，例如碳酸根離子、硫酸根離子、氯離子等等，這些成分可能對部分人引起過敏反應，出現皮膚紅腫、紅疹等。醫生建議，如果本身有異位性皮膚炎的患者，則要更加小心，應該避免泡溫泉。

溫泉危機｜中醫：並非人人適合浸溫泉

註冊中醫師林惠賢曾受訪表示，浸溫泉和浸熱水浴的功效相近，都是以熱水浸沒全身，從而達致熱敷的效果。而熱水可使全身的血管得以舒張，幫助發汗以散走身體表面或已積聚的寒邪，也幫助排走代謝廢物，清潔毛孔。另外亦有助消耗熱量，幫助減肥，而適當的浸泡時間及溫度不但可以紓解疲勞，也有少許提神作用。

不過，不是任何狀態下都可以浸溫泉，林惠賢指在吃得太飽、空肚、飲酒後以及出完大汗的情況下，其實都不適宜浸浴，如皮膚有大面積損傷，浸泡前也應先諮詢專業意見，以免加重傷勢。

林惠賢又提醒以下3類人應避免浸浴或浸溫泉:

患心血管疾病人士，如高血壓、心臟病；全身浸入熱水有機會引發相關疾病的風險，若控制好水溫、時間、或只浸下半身則會較安全，建議先諮詢專業意見；

正值感冒人士，尤其風熱型感冒；或正服用西藥治感冒的人；

糖尿病會令患者出現皮膚損傷、手腳神經會變得較差，對溫度不敏感，易導致燙傷。

溫泉危機｜浸溫泉９大宜忌

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