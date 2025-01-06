  • 21°C
香港時間：202516日 (一) 13:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

溫泉危機｜港女日本浸溫泉險死　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

港女日本浸溫泉險死，面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」，入急症室8小時終找出病因。

【浸溫泉／日本／遊日】不少港人喜歡冬天去日本旅遊浸溫泉，不過早前一名在日本留學的港女於當地浸溫泉後，面部竟開始發腫流膿，最後在急診室經歷8小時後終找出病因，令她直言：「真係以為自己就嚟釘！」

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

溫泉危機｜浸完溫泉面部紅腫流膿

近日一名在日本留學的港女於社交平台Threads發文表示，2024年12月28日她去了日本三大溫泉之一的「有馬溫泉」浸溫泉，「傳說佢可以保濕又可以美肌」，於是女事主就將溫泉水撥上面，當下即感覺到「好乸」。

果陣以為自己過份乾燥而啲聖水又好保濕咁，點知出嚟之後我塊面紅到幽靈公主咁，眼底兩大個鮮紅色三角形（但我都仲係覺得自己只是太乾燥）。

直至第二天她才驚覺「唔對路」，她晒出當時面部紅腫的照片，自嘲自己撞樣「蜜蜂小狗」。不過由於新年日本所有診所放假，她決定去急診室求醫。

詎料，在等候看診的過程中，面部情況越來越嚴重，甚至不斷流膿。在日本急診室等了7小時後終於見到醫生，並立即進行抽血。

每隔一陣就有越嚟越老嘅醫生嚟問我病徵，以為咩疑難病症，細嘅唔識睇要Call啲大佬嚟。我真係以為自己就嚟釘。

點擊圖片放大
+4
+3

溫泉危機｜入急症室8小時終找出病因

經過8小時的「日本急症室初體驗」，醫生終找出病因：「醫生得出嘅結論係：溫泉水過敏。」最後醫生開了4種藥，當中包括「有醫細菌感染嘅」，並告知她至少一個星期才能消腫。

由於她留學有買當地「國民健康保險」，在當地急症室求診，醫藥費為23,340円（約1,200港元），不過她仍覺得昂貴，更爆粗表示:「真係，Ｘ我條命。」

溫泉危機｜網民：冇諗過溫泉水會致敏

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛表示，「好恐怖」、「完全冇諗過溫泉水會致敏」。還有不少網民亦出現類似情況，「我都試過，最後一日去浸，一到夜晚上機對腳腫到行唔到，嚇到一落機即去急症」、「上次同班fd去冰島，有一個同你徵狀好似，但睇醫生搵唔到原因，依家愈諗愈似，因為第一日去咗藍湖，高濃度硫磺」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+5
+4

亦有網民關心事主溫泉水過敏，是否就代表以後都不能浸溫泉，她則回覆表示，「應該係有好多礦物質而我對其中某啲敏感，有馬溫泉個水就係碳酸泉」。

根據事主貼出的資料，溫泉含有一些離子化合物，例如碳酸根離子、硫酸根離子、氯離子等等，這些成分可能對部分人引起過敏反應，出現皮膚紅腫、紅疹等。醫生建議，如果本身有異位性皮膚炎的患者，則要更加小心，應該避免泡溫泉。

溫泉危機｜中醫：並非人人適合浸溫泉

註冊中醫師林惠賢曾受訪表示，浸溫泉和浸熱水浴的功效相近，都是以熱水浸沒全身，從而達致熱敷的效果。而熱水可使全身的血管得以舒張，幫助發汗以散走身體表面或已積聚的寒邪，也幫助排走代謝廢物，清潔毛孔。另外亦有助消耗熱量，幫助減肥，而適當的浸泡時間及溫度不但可以紓解疲勞，也有少許提神作用。

不過，不是任何狀態下都可以浸溫泉，林惠賢指在吃得太飽、空肚、飲酒後以及出完大汗的情況下，其實都不適宜浸浴，如皮膚有大面積損傷，浸泡前也應先諮詢專業意見，以免加重傷勢。

林惠賢又提醒以下3類人應避免浸浴或浸溫泉:

  • 患心血管疾病人士，如高血壓、心臟病；全身浸入熱水有機會引發相關疾病的風險，若控制好水溫、時間、或只浸下半身則會較安全，建議先諮詢專業意見；
  • 正值感冒人士，尤其風熱型感冒；或正服用西藥治感冒的人；
  • 糖尿病會令患者出現皮膚損傷、手腳神經會變得較差，對溫度不敏感，易導致燙傷。

溫泉危機｜浸溫泉９大宜忌

點擊圖片放大
+10
+9

——

相關報道：

食用安全｜70歲李國麟介紹內地溫泉生飲泉水大讚「甜甜的」　網民嚇窒：好等錢洗？

遊日注意｜日本九州溫泉勝地「黑嶽莊」爆集體食物中毒　疑泉水遭污染　458人染諾如病毒上吐下瀉

溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊日注意｜福島溫泉酒店住客集體中毒　101人晚餐後上吐下瀉　揭刺身中含一種寄生蟲惹禍
21:00 2024/01/14
遊日注意｜福島溫泉酒店住客集體中毒　101人晚餐後上吐下瀉　揭刺身中含一種寄生蟲惹禍
【遊日注意】溫泉旅館疑一房型肇禍　住客癢醒起床驚見大堆床蝨
10:40 2023/09/18
【遊日注意】溫泉旅館疑一房型肇禍　住客癢醒起床驚見大堆床蝨
【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光
12:38 2023/03/13
【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光

你可能感興趣

遊日注意｜福島溫泉酒店住客集體中毒　101人晚餐後上吐下瀉　揭刺身中含一種寄生蟲惹禍
21:00 2024/01/14
遊日注意｜福島溫泉酒店住客集體中毒　101人晚餐後上吐下瀉　揭刺身中含一種寄生蟲惹禍
【遊日注意】溫泉旅館疑一房型肇禍　住客癢醒起床驚見大堆床蝨
10:40 2023/09/18
【遊日注意】溫泉旅館疑一房型肇禍　住客癢醒起床驚見大堆床蝨
【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光
12:38 2023/03/13
【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光
健康問題 養生 損傷 網絡熱話 過敏 溫泉

最高瀏覽

2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
急症室最長等候時間（01月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月06日 時間12:05）
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
最強繼母︱39歲TVB女星湊大繼子視如己出　兒子18歲長大成人感觸：靠你自己繼續闖關
最強繼母︱39歲TVB女星湊大繼子視如己出　兒子18歲長大成人感觸：靠你自己繼續闖關