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腸道健康｜20歲男與好友聚會狂吃1食物腹瀉逾30次　送院揭患腎衰竭命危

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

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【海鮮／腎衰竭／腹瀉／飲食】禍從口入！台灣一名20多歲男子與好友食海鮮，狂食逾30隻烤生蠔後，歸家後狂瀉不止，虛弱到無法站起急送院，醫生揭其感染一病，併發急性腎衰竭及敗血性休克命危，最終住院約1星期後，病情才徹底受控。腸胃科醫生呼籲大眾，年尾過節容易大飲大食，想要保健腸道建議遵循幾方面，以減輕腸胃負擔。

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Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

台灣肝膽胃腸科醫生葉秉威日前於當地健康節目「醫生好辣」分享上述病例，指一名約20多歲男子與朋友吃海鮮聚餐時，狂食30多隻烤生蠔，回家後便出現腹痛及嚴重腹瀉，一小時狂瀉4、5次，幾小時內便腹瀉了逾30幾次，最後已無法站立，急召救護到院求助。

男子到院已呈現敗血性休克、急性腎衰竭，緊急安排住院進行搶救。葉醫生了解男子病情後，瞬間便確認了對方是因為進食不潔或未有煮熟食物，攝入生菌數過量食物肇禍，坦言病情極為嚴重，隨即處方抗生素及安排吊鹽水，再配合升壓藥進進治療，最終男子在醫院入治療約1個星期，才徹底控制病情、轉危為安，最後康復出院。

腸道健康｜大吃大喝恐誘4大不適

葉醫生強調指，正值年尾照將迎來新年，過節時最易出現大吃大喝情況，假如進食過量，可能會出現腹部不適及熱量過多，誘發以下4大問題：

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腸道健康｜保健腸道健康4大方向

想要保健腸道健康，醫生建議應遵循以下4大方向，減少腸胃不適及肥胖問題：

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  • 飲食七分飽：能不吃太飽就不要吃太飽，建議七分飽便已夠。
  • 忌食過分油膩的食物：進食油膩食物後胃蠕動極慢，容易產生腸胃不適。
  • 食用原型食物：建議不要吃精緻澱粉等精緻碳水化合物，盡量吃原型食物。
  • 注意食飯順序：先吃菜、再吃肉，最後才吃澱粉，較易吃得飽可避免熱量過剩造成肥胖問題。

腸道健康｜生蠔食用風險

根據食安中心資料，未經煮熟的蠔是高風險食物，因為蠔本身屬濾食性動物，會經常過濾海水，體內累積水中的物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等致病微生物；如果進食未煮熟的蠔，有可能會受感染並引致食物中毒。

食安中心又提出以下安全要點供市民參考：

  • 高風險人士（長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人及肝病患者）應避免進食生蠔。
  • 為減低對健康的影響，無論外賣或堂食，都應光顧可靠的持牌店鋪 。
  • 選擇享用生蠔的市民應遵守食物安全五要點，以減低風險 。
  • 切勿生吃只供熟食（即須烹煮）的蠔隻 。

腸道健康｜感染海獸胃線蟲3大常見症狀

此外，進食生蠔、魚生等會帶來健康風險，隨時將各種寄生蟲食落肚。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲。感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

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資料來源：醫生好辣

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