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林子博兒子︱林子博喪妻移英獨力湊大仔女　兒子暴風式成長被指似某位漫畫人物

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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林子博兒子林卓楠暴風式成長。

【林子博 / 林詠諭 / 林卓楠 / 移英藝人】現年53歲的前TVB娛樂新聞台主播林子博，太太董燕君（Shirley）在2020年離世，林子博為實踐愛妻遺願，辭去香港工作，攜子女林卓楠、林詠渝移民到英國在曼城展開新生活，

林子博獨自在英國要照顧一對子女，轉眼間長女林詠渝已19歲，次子林卓楠15歲。不時在社交平台分享生活點滴的子博，在日前上載兒子去髮型店電髮的照片，並寫：「成長片段系列@卓楠第一次電髪」

從相片所見，林卓楠外表與當年初到英國時仍是個小朋友時已大不同，已暴風式成長，不少網民留言讚他有型似日韓明星，紛紛指：「楠哥甘似日本山口組組長  好似日韓明星型過老豆」、「卓楠整咗頭髮型仔咗好多」、「眨吓眼就麻甩仔」，甚至指眉粗兼電卷髮的林卓楠似日本格鬥漫畫《刃牙》男主角範馬刃牙。

【移英生活】林子博兒子校園環境曝光　舒適寜靜學校對面有勁大養馬牧場

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林子博兒子︱慢慢融入英國生活

其實做「帶子洪郎」的林子博當日獨自帶一對仔女移居英國生活，經歷過不少挫折，比如最初租住的公寓「甩皮甩骨」、為子女找學校上的困難等，也曾試過熱水暖氣齊失效，在-7°C下沒熱水沖涼、全屋沒暖氣。

幸一家已慢慢已融入當地生活，可是林子博在去年曾返港做切除口水腺瘤手術。現在他於英國的地產公司任職Marketing，同時經營個人網上頻道

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