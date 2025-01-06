六合彩｜六合彩複式電腦飛中4個贏$XXXX　幸運兒指購自呢個投注站：中過唔止一次

▲ 六合彩複式電腦飛中4個贏$XXXX，幸運兒指購自呢個投注站。

【六合彩/派彩/新年金多寶】六合彩新年金多寶1億巨額頭獎無人中。有網民分享自己買了複式電腦飛，獲隨機派出六連號，最終得到千元派彩，他更大方分享買飛中獎的投注站地點，更爆料在該處曾不下一次中獎！

最新影片推介︰

六合彩｜億元六合彩頭獎無人中

1月2日的1億元「新年金多寶」攬珠結果「9、23、42、44、45、46」，特別號碼為「22」。頭獎無人中，而2獎則有9.5注中、每注派彩為98萬多，而3獎則有309.5注中、每注派彩為8.04萬。

連續8期無人中頭獎，逾1.02億元多寶累積下一期的攪珠內，頭獎一注獨中獎金高達1.28億元，將是史上最高的六合彩頭獎彩金。馬會為了讓更多市民有時間落注「贏個希望」，特意將攬珠日由4日（星期六）順延到7日（星期二）舉行。

同彭加映：六合彩攻略之十大幸運投注站

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

六合彩｜7個號碼複式飛中4個：派彩$2080

有超過八萬粉絲的Facebook群組「齊齊研究六合彩！」，近日多了不少網民出帖文作「賽後檢討」，研究及猜測下一期有機會開出的攬珠號碼，更有不少人從「購買地點」方面著手，認為頻繁中獎的當旺投注站有機會增加運氣！

有一名在上期中獎的市民出帖分享了自己的奇遇。他指出，早前透過電腦買了價值70元的7個號碼複式飛，當下並沒有細看買入的號碼。於事後核對時，發現中了4個號碼，獲得派彩2080元，他更察覺原來買入的7個號碼中有6個是連號的，

14、41、42、43、44、45、46

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

六合彩｜幸運兒透露購票馬會地點：以前都中過

網友們紛紛向樓主作出道賀，「恭喜你發新年财，祝你永遠好運！」；買了神奇的號碼而能夠中獎，有人認為成件事十分神奇，不少網友認為正常人不會主動連續買入6個連號的號碼，「原來電腦都會咁出，如果喺app出咁樣運財號碼我會再揀過，但如果下次再出三連號碼照買」，而事主也坦言覺得「好攪笑」，不過他卻因此才能中獎，而且他透露更「做埋善事添」。

有市民也想沾一下好運，於是大膽詢問其購買電腦飛的地點，而樓主指是位於荃灣沙咀道寶石大廈那一間馬會購入，而他也承認以前曾於同一處購入中獎的電腦飛，令對方心思思也想去該處買票碰碰運氣。

更多六合彩相關報道：

六合彩獎金｜六合彩1.28億頭獎史上最高彩金 即睇幸運投注站/最旺號碼/近10期攪珠結果

六合彩1.28億頭獎｜穿2種顏色戰衣助催財 風水命理師拆解橫財運面相

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】