試當真滕毅康｜《公開試當真》主角滕毅康涉偷約60元食物被捕　去年8月曾盜竊罪成被判罰款

▲ 《公開試當真》主角滕毅康再涉盜竊。（資料圖片）

【公開試當真 / 滕毅康 / 盜竊】電影《公開試當真》主角滕毅康再涉盜竊。昨日（5日）下午4時49分，警方接報指，一名19歲「Tang」男子與18歲「Liao」姓女子，在太古康怡廣場Fresh百貨店，涉嫌盜竊3份食物，價值約60元。警方其後到場拘捕2人。

消息指，被捕男子是電影《公開試當真》主角滕毅康，據報其今日（6日）凌晨近2時，戴口罩及鴨舌帽步出警署，未有回應傳媒提問，登上黑色私家車離去。

試當真滕毅康｜涉DONKI偷貨近$700 滕毅康致歉：一時貪心犯錯後悔莫及

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試當真滕毅康｜去年曾盜竊

《公開試當真》為去年上畫的紀錄片，由YouTube頻道「試當真」製作，主角的滕毅康缺席首映禮、分享會等所有宣傳活動。

直至去年8月，有報道指滕毅康因同年5月9月晚上在淘大商場的日系百貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）偷竊總值689.2元的貨品，被控一項盜竊罪。滕毅康在觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，裁判官劉淑嫻判其罰款3000元。

滕毅康在去年8月判刑後，曾於社交平台張貼全黑封面圖並留言致歉，表示：「對不起。因為之前案件尚在司法程序當中，直至今天宣判後才能向公眾交代。因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。我要對家人、對公司及對《公開試當真 》團隊致歉，尤其許賢先生，感謝你給了我前所未有的機會。抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。對不起。」

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