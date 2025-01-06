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腦癌｜13歲少女玩過山車後頭痛嘔吐　揭腦癌及時切惡瘤奇蹟保命【附醫生拆解腦腫瘤】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【過山車／腦腫瘤／腦癌／奇蹟／機動遊戲】「貪玩」得福？英國一名13歲少女與家人到主題樂園遊玩，當然少不免玩盡機動遊戲，在玩完過山車後出現頭痛和嘔吐，求醫驚揭腦腫瘤。

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綜合外媒報道，英國一名現年13歲少女Connie Campbell，2年前與家人去主題樂園Thorpe Park玩，當時玩過山車後出現頭痛和嘔吐，但一開始以為是正常反應未有理會。2天後症狀持續，家人隨即帶Connie看醫生，經檢查後發現有腦瘤，屬於髓母細胞瘤（medulloblastoma）。

醫生立刻安排Connie接受腦腫瘤切除手術，幸而保命。Connie媽媽Tina Smith推測是當時玩過山車時，因為晃動劇烈導致腦瘤奇蹟移位，繼而發現患癌。Connie術後接受了30次常規放射治療，切除腦瘤後亦出現後遺症，如發育遲緩的情形，但現時康復進度良好，亦進行大腦復康治療。

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據了解，髓母細胞瘤是一種惡性腦腫瘤，一般生長在小腦位置，在兒童常見。這種腫瘤屬於侵襲性癌症，癌細胞會迅速擴散到大腦的其他區域以及脊髓，當中有三分之一病例在發現時已屬晚期，超過5年的存活率不多於13%。成年人同樣有可能發生，但病例較為罕見。

腦腫瘤｜醫生拆解髓母細胞瘤（Medulloblastoma）

中大兒科學系教授李志光醫生曾指出，髓母細胞瘤佔兒童惡性腦瘤2、3成，年均確診10宗新症個案。髓母細胞瘤成因不明，患童3歲至10多歲發病均有，最年輕只有1、2歲。

他表示，患童須進行手術切除，小腦主責手腳協調行動等 ，術後會有行路不穩、說話不清情況，加上輔以化療及電療，更致患者聽力、智力受影響。

腦腫瘤｜3大常見腦瘤 

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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腦腫瘤｜腦瘤常見治療

黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合: 腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

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腦腫瘤｜開顱切除術是一項高風險手術

根據香港神經腫瘤學會資料，根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部份病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

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