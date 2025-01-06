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胰臟癌｜男星驚患末期胰臟癌存活率僅20%　女兒剛出生懇求續命終奇蹟康復

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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南韓演員李正浩近日在網絡節目上自揭8年前患上末期胰臟癌。

【李正浩/演員/胰臟癌/癌症】曾出演經典韓劇《順風婦產科》的南韓演員李正浩，近日在節目上自揭8年前罹患末期胰臟癌，存活率僅有20%。當時更適逢他的小女兒出生，他為此懇求續命，所幸經過治療後終奇蹟康復。

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李正浩是童星出身，曾出演超過200部戲劇作品，但近年曝光量驟減。他近日登上YouTube節目《近況奧運會》分享自己的故事，笑言大部分時間都飾演甘草角色：「我演的角色大多都是要犧牲自己來襯托主角的，不過這種角色也會讓觀眾覺得很可憐又很親切。」

不過他表示當年童星其實有一定的薪酬規定，所以收入並不如外界想像那麼多，而他亦已經超過8年沒有拍戲。李正浩透露，自己當年停止拍戲的原因，其實是因為確診胰臟癌：

我當時接受健康檢查，後來又說好像有點問題，又檢查了一次。原來我的胰臟有很嚴重的癌症，非常嚴重，我的頭髮更直接變得花白。

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更令人難過的是，當時李正浩的小女兒才剛出生，妻子也還在月子中心休養，「從另一頭接到我（告知罹癌）的電話時，她該有多慌張啊。」接下來的一整個禮拜，李正浩都在接受各種檢測，也向醫生詢問過存活率，結果被告知大概只有20至30%。由於小女兒剛出生，他為此懇求醫生，只要有可能存活下來的話一定要救救他。

李正浩之後接受了內臟切除手術，並同時進行化療，過程中出現嘔吐、脫髮等副作用，但他為了養家餬口，在治療期間還得接拍戲劇。他在戲劇煞科後再度接受檢查，不料卻發現癌症竟轉移到肝臟，令他頓時感到晴天霹靂。所幸他在進行4個月的治療後抗癌成功，並於2年前確認完全康復，目前則以教學演技維生。李正浩表示，自己會繼續保持健康，繼續努力做正在做的事。

胰臟癌早期症狀不明顯

台灣義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫接受當地媒體訪問時表示，胰臟癌素有「癌王」之稱，早期症狀不明顯，出現症狀時大多已是中晚期。若腫瘤位於胰臟頭、壓到膽管，可能會出現黃疸，壓迫腸道則會造成食慾不振；若腫瘤位於中部及尾部，壓迫到神經，更可能會由前胸痛到後背。

王文倫又指出，胰臟癌若轉移到肝臟，病情便已算是第4期，一般來說已無法開刀治療，甚至連5年存活率也只有個位數，因此推斷李正浩有可能是先進行化療，化療反應不錯、肝臟腫瘤消失、胰臟原發性腫瘤也變小，之後再經由手術切除殘餘的腫瘤。

對此他表示，胰臟癌若經過治療、腫瘤消失，且存活超過5年，確實可以歸類為康復，而像李正浩這樣罹患末期胰臟癌，還能藉由化療、開刀而抗癌成功的人士，「100個人可能不到1個」。

更多相關報道：胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

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胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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資料來源：근황올림픽中時新聞網

更多相關內容：

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