牙科街症｜市民對候補機制感滿意　續有長者不知轉上網登記抵診所撲空

▲ 衞生署牙科街症今（6日）起實施超額抽籤及設候補機制。（梁偉榮攝）

衛生署牙科街症服務今（6日）加推兩項應對措施，包括臨時實施超額抽籤，並引入候補機制；另將主動聯絡確認中籤者是否收到短訊。有候補的市民對安排感到滿意。

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65歲或以上長者完成網上登記後，若未中籤會優先列入候補名單；而中籤者提早向診所通知未能應診，衞生署人員會聯絡候補名單人士於翌日早上8時半抵達牙科診所登記。

歐女士今晨8時許抵達堅尼地城牙科診所，她指昨（5日）為母親登記時未有中籤，至下午3時收到有職員通知安排候補，她對服務感到滿意，之後亦會考慮使用牙科街症服務。

居於香港仔、為母親接連登記兩日亦未成功中籤的李女士指，昨日約4時收到署方通知今晨抵達診所就診，認為新安排可以接受。惟她認為，網上登記對長者有一定困難，慶幸自己能為母親登記，若對個別長者來說，在室內排隊或更方便長者求診。

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不過，仍有零星市民未清楚登記牙科街症服務的新安排，王先生今晨抵達診所時才發現需事先網上登記抽籤，逐回家叫女兒幫忙登記。

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▲ 衞生署牙科街症今（6日）起實施超額抽籤及設候補機制。（梁偉榮攝）

▲ 衞生署牙科街症今（6日）起實施超額抽籤及設候補機制。（梁偉榮攝）

▲ 歐女士陪同母親今晨8時許抵達堅尼地城牙科診所。（梁偉榮攝）

▲ 為母親接連登記兩日亦未成功中籤的李女士。（梁偉榮攝）

▲ 王先生今晨抵達診所時才發現需事先網上登記抽籤。（梁偉榮攝）