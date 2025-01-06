免費派優惠券｜萬寧一連5日派4000份揮春+優惠券　快閃港九新界門市/消費送利是封

▲ 萬寧一連5日派4000份揮春及優惠券。

萬寧將於1月15日至19日新春前夕一連五日舉行「萬寧貓 送心意 大健事 快閃拜年團」，萬寧貓會以賀年造型亮相，巡遊香港島、九龍、新界各區萬寧門市，即場大派限量版揮春及優惠券，即睇詳情！

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免費派優惠券｜萬寧一連5日落區派揮春及優惠券

萬寧將於1月15日至19日新春前夕一連五日舉行「萬寧貓 送心意 大健事 快閃拜年團」，萬寧貓將會換上賀年造型，並帶領一眾祝福小助手，遊走香港島、九龍及新界各區萬寧門市，包括銅鑼灣、太古、將軍澳、沙田、上水、元朗、旺角、尖沙咀、屯門及青衣，跟市民拜早年送祝福兼合照打卡。

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免費派優惠券｜萬寧派４款產品專屬優惠券

萬寧準備了合共4,000份小禮物大放送，顧客只要於限定快閃時間親臨指定萬寧門市，Like及Follow萬寧Facebook和Instagram專頁，即可獲萬寧貓送上限量版賀年揮春。４款賀年揮春分別連同4種不同產品類別的專屬優惠券，適用於保健、美容、頭髮護理、賀年糖果小食產品。

免費派優惠券｜消費滿指定金額免費送利是封

另外，由1月12日起，在萬寧指定門市及官網單一消費淨額滿$300，即送一套6個「要喵有喵」萬寧貓利是封。

免費派優惠券｜萬寧活動詳情

日期：1月15日至1月19日

換領方法：Like及Follow萬寧Facebook和Instagram專頁

適用門市一覽：

日期 時間及分店 1月15日

（星期三） 總統戲院店

時間：下午12時半至2時半

地址：銅鑼灣謝菲道517號地下B舖 1月16日

（星期四） 太古城店

時間：下午5時正至下午7時正

地址：太古城中心第一期4樓420號舖 1月16日

（星期四） 東港城店

時間：12時半至2時半

地址：將軍澳重華路8號東港城2樓238B號舖 1月16日

（星期四） 新城市廣場三期店 (Mannings Baby)

時間：下午5時正至下午7時正

地址：新城市廣場第三期2樓 A213 號舖 1月17日

（星期五） 上水廣場店

時間：下午12時半至2時半

地址：上水石湖墟龍琛路39號上水廣場4樓419-423舖 1月17日

（星期五） 形點I 店 (Mannings Baby)

時間：下午5時正至下午7時正

地址：元朗朗日路9號形點I 2樓2008號舖 1月18日

（星期六） 雅蘭中心店

時間：下午12時半至2時半

地址：旺角雅蘭中心地下G20-22號舖 1月18日

（星期六） 中港城店

時間：下午5時正至下午7時正

地址：尖沙咀廣東道33號中港城地下11及11A號舖 1月19日

（星期日） 屯門市廣場店

時間：下午12時半至2時半

地址：屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖 1月19日

（星期日） 青衣城店

時間：下午5時正至下午7時正

地址：青衣青敬路33號青衣城2樓216-217號舖

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