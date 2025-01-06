免費派優惠券｜萬寧一連5日派4000份揮春+優惠券 快閃港九新界門市/消費送利是封
撰文： 王明芳
發布時間： 12 分鐘前
最後更新： 10 分鐘前
萬寧將於1月15日至19日新春前夕一連五日舉行「萬寧貓 送心意 大健事 快閃拜年團」，萬寧貓會以賀年造型亮相，巡遊香港島、九龍、新界各區萬寧門市，即場大派限量版揮春及優惠券，即睇詳情！
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免費派優惠券｜萬寧一連5日落區派揮春及優惠券
萬寧將於1月15日至19日新春前夕一連五日舉行「萬寧貓 送心意 大健事 快閃拜年團」，萬寧貓將會換上賀年造型，並帶領一眾祝福小助手，遊走香港島、九龍及新界各區萬寧門市，包括銅鑼灣、太古、將軍澳、沙田、上水、元朗、旺角、尖沙咀、屯門及青衣，跟市民拜早年送祝福兼合照打卡。
免費派優惠券｜萬寧派４款產品專屬優惠券
萬寧準備了合共4,000份小禮物大放送，顧客只要於限定快閃時間親臨指定萬寧門市，Like及Follow萬寧Facebook和Instagram專頁，即可獲萬寧貓送上限量版賀年揮春。４款賀年揮春分別連同4種不同產品類別的專屬優惠券，適用於保健、美容、頭髮護理、賀年糖果小食產品。
免費派優惠券｜消費滿指定金額免費送利是封
另外，由1月12日起，在萬寧指定門市及官網單一消費淨額滿$300，即送一套6個「要喵有喵」萬寧貓利是封。
免費派優惠券｜萬寧活動詳情
日期：1月15日至1月19日
換領方法：Like及Follow萬寧Facebook和Instagram專頁
適用門市一覽：
|日期
|時間及分店
|1月15日
（星期三）
|總統戲院店
時間：下午12時半至2時半
地址：銅鑼灣謝菲道517號地下B舖
|1月16日
（星期四）
|太古城店
時間：下午5時正至下午7時正
地址：太古城中心第一期4樓420號舖
|1月16日
（星期四）
|東港城店
時間：12時半至2時半
地址：將軍澳重華路8號東港城2樓238B號舖
|1月16日
（星期四）
|新城市廣場三期店 (Mannings Baby)
時間：下午5時正至下午7時正
地址：新城市廣場第三期2樓 A213 號舖
|1月17日
（星期五）
|上水廣場店
時間：下午12時半至2時半
地址：上水石湖墟龍琛路39號上水廣場4樓419-423舖
|1月17日
（星期五）
|形點I 店 (Mannings Baby)
時間：下午5時正至下午7時正
地址：元朗朗日路9號形點I 2樓2008號舖
|1月18日
（星期六）
|雅蘭中心店
時間：下午12時半至2時半
地址：旺角雅蘭中心地下G20-22號舖
|1月18日
（星期六）
|中港城店
時間：下午5時正至下午7時正
地址：尖沙咀廣東道33號中港城地下11及11A號舖
|1月19日
（星期日）
|屯門市廣場店
時間：下午12時半至2時半
地址：屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖
|1月19日
（星期日）
|青衣城店
時間：下午5時正至下午7時正
地址：青衣青敬路33號青衣城2樓216-217號舖
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