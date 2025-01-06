移民退學潮｜移民潮續放緩名校退學率回落　聖保羅男女退學人數創新低

▲ 移民潮下現退學潮，不過2023/24學年的數字已大幅回落。

【移民潮/名校/退學潮】近年移民潮令本港學生流失，名校現退學潮，不過2023/24年學年情況有所放緩，根據各校往年及最新學校報告，官校皇仁書院及另一傳統名校香港華仁書院的退學率,已由超過6%，降至低於2%；直資名校聖保羅男女中學也有改善，由曾一年走逾百名學生，到上學年減至60人，退學率約5%。

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2020/21學年直資名校聖保羅男女中學有多達114人退學，佔全校人數約9.52%，是退學潮的高峰期；而2021/22學年仍有102退學，而2022/23學年則大減至65人，佔全校人數約5.43%，大跌近一半，而2023/24年學年減至60人，退學率約5%。

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香港華仁書院的退學率於2021/22學年最高達8.06%，約有62人退學；2022/23學年則跌至5.16%，約有36人退學，至2023/24年學年降至低於2%。

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官校皇仁書院由2020/21學年退學率約5.5%，升到2021/22學年約6.5%，2022/23學年則下跌至約4.5%，2023/24學年均降至低於2%。

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另一官校英皇書院2023/24學年退學率2.4%，前三個學年分別為3.3%、3.7%及3.5%，直至上個學年，數字明顯回落。

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