遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑

【演員／星星／舒淇／詐騙集團】近日，內地男演員王星傳出在泰國試鏡後突然失聯的壞消息，其女友嘉嘉在網絡平台公開求助。多位知名藝人如舒淇、馬天宇、張馨月等都在網上聲援；而一位曾有相似經歷的男演員，亦曝光了更多騙局細節，並爆出王星目前處境堪虞，提醒同行小心。

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據王星的女友嘉嘉於周日（5日）晚上在微博爆料指，男友王星出事前於某演員接戲群組收到試鏡訊息，於是便決定前往泰國進入劇組。王星於1月3日從中國上海浦東直飛到達泰國曼谷素萬納普機場，之後轉乘一輛聲稱是演員統籌安排的車輛，期間與女友嘉嘉仍有聯絡，但在當地時間3日的中午10點10分後便失聯，最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣。嘉嘉於是在男友失聯的第3天公開網上尋人，希望大眾幫忙。

我自知一個人的力量渺小，但也絕不會放棄任何機會！

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女友嘉嘉亦有透露詐騙人員疑抓住了星星的心理，使其放棄了很多可能逃脫的機會。但她指自己一定盡力而為，逆轉局面，又提到自己手上仍有很多細節和物證沒有發出。

懇請大家幫幫我，救星星水火，終結現實版的《孤注一擲》

嘉嘉表示3日已向上海市公安局、大陸駐泰國大使館、駐清邁使館尋求幫助，但一度因女友而非直系親屬身分無法立案，直到王星的弟弟4日趕赴上海後才得以備案。她計劃今日（6日）會飛抵曼谷前往當地大使館並尋求當地警局立案，同時在網路發文尋求幫助。

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眾星聲援望尋人成功

「星星」失聯事件曝光後，迅即於內地演藝圈引起轟動，除了上了微博熱搜第一，多名同行藝人亦紛紛聲援轉發有關帖文，包括姚晨、舒淇、金晨、大鵬、龔俊等，希望引起當局重視事件，早日尋人成功。

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事實上，星星出事前，早已有內地演員爆出相關經歷。一名內地演員徐大久於2024年12月31日曾在社交媒體分享過類似受騙經歷，指這類試戲邀約其實是騙局，所謂的劇組會給受害人訂最貴的回程機票，等受害人到泰國立刻就可以免費退掉，並開車把受害人帶到偏鄉進行所謂的拍攝，稱若受害人被帶到湄索，「你就完了」。

如果是過來工作，尤其是劇組拍攝的，千萬不要來，全是假的，全是在湄索。

徐大久稱自己到了曼谷機場之後沒有上車，收了對方劇組1200元訂金就跑了，隨後在機場錄製的這段影片。

演員徐大久今日受訪時，更爆料指已和王星家屬有取得聯繫:

有聯繫到，目前王星已經進入園區，頭髮都剃了。也開了視頻，但不方便出示。他是第三批，我是第二批。我現在可以確定，他已經在妙瓦底。

緬甸大使館及女友最新回應

隨著事件發酵愈來愈大，今日6日中午中國駐緬甸大使館工作人員表示「使館已經關注到此事，並且非常重視，已經開展核實情況」，至於王星是否在妙瓦底，則仍有待核實。

王星女友「失眠爹地」於今日下午再於微博發文指:

我們已抵曼谷，下午將前往中國駐曼谷大使館請求協助。如有可能，在使館協助下找曼谷警方報案。 直至今早，我已經聯繫到了幾位呼聲較高、有經驗及聲望的博主，並已在同步動態。但因消息量龐大且繁雜，我們無法在短時間內做到一一甄別。

她又請求大家「不要聽信關於光頭、已入園、已確認園區、已取得聯繫等傳謠。很多都為斷章取義，請大家理性對待，勿讓蹭熱度的人帶偏節奏。目前星星的位置和狀態我們尚未掌握，還待進一步確認。」

而「演員鄧友」在社交平台引述王星朋友回應指，「他（王星）人現在是安全的」「影響力大了，人應該可以救出來！」

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