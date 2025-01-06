金球獎2025｜一文盡睇紅地毯女星戰衣　62歲Demi Moore穿Giorgio Armani封后

被喻為奧斯卡頒獎典禮前哨戰的金球獎成績塵埃落定，對愛時裝的人士來說，明星們穿上甚麼戰衣比哪一個得獎更是重要，以下就逐一為大家搜羅。

▲ Demi Moore穿Armani Prive晚裝。（圖片demimoore ig）

Demi Moore．Giorgio Armani

正所謂「守得得雲海見月明」，62歲的Demi Moore終於憑著《完美物質》獲得金球獎最佳女演員，在台上她說足足等了45年才以一個演員身份獲得的獎項，雖然她在電影中的表演見仁見智，但無疑電影噱頭十足，在頒獎禮上她穿上最高級的Giorgio Armani Prive晚裝，戴上Cartier的首飾、腳踏Christian Louboutin的高踭鞋，大家意下如何？

▲ Angelina Jolie穿Alexander McQueen晚裝和Messika鑽飾。（圖片品牌提供）

Angelina Jolie．Alexander McQueen

糾纏8年，剛剛和Brad Pitt於2024年年底簽成離婚協議的Angelina Jolie，出席頒獎禮穿上Alexander McQueen時裝展的showpiece，而這亦正是品牌新當家Sean McGirr的作品，此外，她亦配戴上Messika的鑽石首飾。

▲ Nicole Kidman穿Balenciaga晚裝。（圖片nicolekidman ig）

Nicole Kidman．Balenciaga

這年頭面部愈來愈「人工化」的Nicole Kidman，是各大電影頒獎禮的「鐵腳」常客，今次和楊紫瓊一樣穿上Balenciaga的晚裝，有別的是品牌以設計大膽前衞見稱，而這套晚裝卻流露出復古造型，Nicole亦穿得恰如其分，整體上可以說是「人工面」的回勇之作。

▲ Keira Knightley穿CHANEL晚裝。（圖片品牌提供）

Keira Knightley．CHANEL

是不少人心目中女神的Keira Knightley，最近久休復出於接拍《Black Doves》於Netflix播出，再度成為大家話題，因此，出席金球獎爭取曝光實屬正常，而大家不要忘記她與Tilda Swinton同是CHANEL的代言人，穿上品牌的服裝出席隆重場合，已成她們的不二之選。

▲ 「神奇女俠」Gal Gadot穿上Armani Prive。（圖片gal_gadot ig）

Gal Gadot．Giorgio Armani

早前透露曾經懷第4胎時踏入第8個時，患上罕見疾病的腦靜脈竇血栓（CVST）差點索名，可幸的是這位「神奇女俠」逃過大難，於金球獎上穿上Armani Prive黑色晚裝，適逢真人版《白雪公主》即將上映，由她飾演的皇后被譽為是最漂亮的後母，比白雪公主更是漂亮，這一套高訂晚裝與她飾演黑皇后的角色非常匹配。

▲ Tilda Swinton穿CHANEL。（圖片品牌提供）

Tilda Swinton．CHANEL

仙氣女星Tilda Swinton出席隆重的公眾場合只穿CHANEL和Hadier Ackermann的服裝，是次穿上CHANEL的tweed jacket，未誠然，未算有太大驚喜。

▲ 榮獲視后的井杏內勇穿上Dior晚裝。（圖片品牌提供）

井杏奈勇．Dior

大家或許不憧得誰是井杏內勇，但她正是憑《幕府將軍》勇套視后，成為金球獎視向，她穿上的是Dior皮敗衣配白色真絲長裙。

▲ 李政宰穿Gucci tuxedo。（圖片品牌提供）

李玫宰．Gucci

男士又如何？敗給真田廣之，失落於視帝的李政宰，自《魷魚遊戲》成功後，李政宰立時成為Gucci的代言人，今次完全以一身黑色tuxedo亮相，無驚無險，效果相比於以前他穿上GG Monogram西裝好上百倍。

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