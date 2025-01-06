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職場性騷擾｜韓國餐廳員工遭職場性騷擾　涉案職員停職處分

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

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韓式連鎖餐廳Terrace in seaside九龍塘又一城分店，被指有員工在工作期間及在公司內部群組，性騷擾一名新入職同事。（網上圖片）

【性騷擾 / 韓國餐廳 / 又一城】韓式連鎖餐廳Terrace in seaside九龍塘又一城分店，被指有員工在工作期間及在公司內部群組，性騷擾一名新入職同事。事件引起網民關注，不少人留言力撐。涉事餐廳回應指，涉事職員已停職及遭處分，強調公司非常關注事件。

該事主在社交平台Threads上控訴，指上班首天就被分區經理改花名做「大波妹」、「大波蓮」，及後其他同事亦開始以其身材講黃色笑話，感到不被尊重。大批網民都在帖文下留言，認為事件涉及職場性騷擾，事主可以尋求平機會協助。

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職場性騷擾｜涉事餐廳發聲明回應

事隔一日，涉事餐廳在社交平台發聲明回應，稱留意到有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論，對事件表示關注，對任何形式的性騷擾絕不容忍。

該店指，經內部調查後，涉事職員已停職及遭處分，公司希望每位同事都能夠在安全和互相尊重的環境下工作，並已就《性別歧視條例》，訂立防止性騷擾的政策和指引，同時加強相關培訓。若同事遇到任何不妥的情況，應即時向人事部或管理層反映，又指所有舉報消息都會保密，管理層亦保證會公平處理。

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