離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲

▲ 「獎姐」吳嘉儀離開TVB。

【吳嘉儀 / 離開TVB / 獎者 / 獎老】吳嘉儀（阿七）離開TVB！再有藝人離開大台，吳嘉儀在今日（1月6日）於社交媒體發文告別將離開工作了9年的TVB。

現年33歲吳嘉儀於社交平台憶述：「人生第1份全職工作就係演藝畢業後加入TVB藝訓班，話咁快就9年喇。感謝（TVB）把我由一個修讀舞台表演嘅學生訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播。」

她補充表示：「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，命運很玄妙，想見的人總是會再見的！」

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離開TVB︱回憶多個第1次

然後，吳嘉儀她續指：「第1次拍處境長劇…第1次拍落雨戲、電單車飛車、跳海、亂葬崗替身戲;第1次拍烹飪、飲食節目….第1次參與由細睇到大嘅綜藝節目拍攝…第1次離開屋企成個幾月返內地拍劇…所有的回憶都造就阿七嘅成長 ;要多謝嘅貴人、前輩太多,聚會見、工作見、在心中。 」

吳嘉儀並稱：「阿七仍然最喜歡演戲，希望有幸遇到更具挑戰性嘅大小角色,有機會演活屬於香港嘅好作品、好角色。」

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離開TVB︱曾被丈夫趕出街

2015年畢業於香港演藝學院戲劇的吳嘉儀，同年再入TVB無綫電視藝員訓練班然後加入大台成為演員，代表作包括劇集《愛·回家之八時入席》、《好日子》及《金宵大廈》，另外也曾在《開心無敵獎門人》當「獎姐」。

她在2023年與圈外男友「豬仔」Leo結婚，可是新婚不久，吳嘉儀在社交平台在社交網發文疑兩度公審丈夫，自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改而有家歸不得。

之後，吳嘉儀接受訪問坦言：「係有啲小風波嘅，有啲小爭執，可能我返咗自己屋企，有啲說話我自己又回應得唔好。之後我覺得自己冇錯，最後一啲好小嘅事就變咗好大件事。」幸好雙方最後修補關係，和好如初。

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