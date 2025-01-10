順風車騙案｜九龍城2女子趕時間求搭順風車　身後3男跟實網民懷疑新騙局

▲ 九龍城2女子趕時間求搭順風車，身後3男跟實網民懷疑新騙局。

【騙案 / 順風車 / 九龍城】新騙局？近日，有車主在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指其駕駛私家車途經九龍城時，有2名陌生女子以趕時間為由請求乘搭「順風車」，惟樓主並沒有答應。

網民發現女子身後還有3名男子緊隨其後，目不轉睛盯著這兩週的動向，不經懷疑這是一場騙局，並猜測分析如若上車後幾人將如何行騙。

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順風車騙案｜2名女子求搭順風車

事發時，樓主駕車途徑九龍城，因道路擁堵，車速放緩，有2名陌生女子快步跑上前靠近車輛，走在前面的綠衣女子手中還提著外賣袋。2名女子先是向樓主打招呼，隨後便直言「唔好意思！我哋有啲趕時間，可唔可以車我去荔枝角啊」，而另1人亦幫腔稱「啱啱做完嘢收工，趕時間」。

樓主以同樣的理由婉拒了稱「我依家都好趕時間喎」，2人聞言便轉換語氣，以溫柔細聲向其求情，「唔該啊，幫吓忙啊」。惟樓主堅持表示自己同樣趕時間，無法幫忙，2人最終放棄，便道謝離開。

順風車騙案｜3名男子時刻在後留意動向

據影片可見，左側行人路有3名男子時刻關注這樓主與女子交談，影片結尾更向車輛小跑過來，但在見到2名女子遭拒返回後，其中1名男子就搖頭問兩人「唔得啊」，眾人準備返回並離開。惟其中1名男子舉手指向另1輛汽車，不知是否是選中「新目標」，2名女子便急忙向新目標方向走去。

▲ 此事引起網民熱議，3名男子一直留意樓主車輛的動向十分可疑，懷疑可能是新型騙局。（取自Facebook「車cam L」群組）

順風車騙案｜網民猜測後續或勒索

此事引起網民熱議，3名男子一直留意樓主車輛的動向十分可疑，懷疑可能是新型騙局，亦認為「趕時間」理由不可信，遂提醒樓主小心為上，「師兄，後面有3條友等緊你」、「趕時間咪俾錢搭的士啦」、「件事唔簡單，後面3個佬跟到實」、「2個變5個，點知佢哋想點」、「最大機會上咗之後畀人挾持又或者屈司機非禮吖，然後勒索」、「呢個位呢排有堆人，成日想痴免費車，我都被人問過，佢哋專問私家車，同一位置」。

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