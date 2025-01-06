  • 18°C
香港時間：202516日 (一) 20:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世  胞兄痛泣：還是沒能留住她

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【肺癌／抗癌／癌症／網紅】一路好走！湖南長沙一名26歲抗癌網紅，於中學時期確診患上肺癌，10年來一直堅強與肺癌抗爭，家人為了她的醫藥費亦費盡心力，惟病情多年來屢次復發，最終於周六（4日）不幸離世。胞兄於社交平台公布噩耗，指妹妹生前一向活潑樂觀，病後一直都在安慰家人，悲痛表示：「我們拼命想留住你，還是沒能留住。」

最新影片

Healthy Life
Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

綜合內媒及《紅星新聞》報道，抗癌網紅「小黃同學」初中畢業時因胸口疼求醫，結果醫生要求立即轉院檢查，最終確診患上肺癌，直接入院搶救。由於腫瘤位置特殊，病情較為罕見、難以控制，醫生決定要盡快切除左肺。

據小黃於社交平台的分享，她在進行手術前，曾與媽媽在醫院合照一張，並補充表示：「媽媽在哭，我在笑。」坦言醒來後只記得媽媽哭紅的雙眼。之後她開始了一連串化療，身體隨之出現各種副作用，但病情卻成功受控，於是在家休養一年後再次重返校園。

點擊圖片放大
+6
+5

癌症殺手｜術後一年多次復發  遠赴外地尋求治療方案

直到一年後，小黃又開始反復感冒，不久後病情便突然惡化昏迷送入ICU，需要進行第二次手術，期間醫生曾詢間她的父母要不要放棄治療，惟她的家人堅定表示「砸鍋賣鐵也要救」。術後她身體迅速消瘦到35公斤，醫生再表示進行手術可能捱不過冬天，於是她再次被送上手術台，幸而術後成功活下來，之後半年恢復情況亦不錯，當時主診醫生更笑言：「活到80歲都沒問題！」

一家人開心以為她可以回到正常生活，未料2020年時她突然聲音嘶啞再次入院檢查，不幸發現癌細胞已轉移到肺部及骨骼多處，一家人連夜坐火車到廣州到大醫院找尋治療方案，並於醫院進行了2年治療。

點擊圖片放大
+9
+8

癌症殺手｜為家人勉力求生 抗癌10年後不幸離世

小黃表示，這段時間面對了數不清的治療及檢查，父母為了高昂的醫藥費，每日凌晨3點起床賣豬肉，之後再回家種地，努力賺錢，可惜病情卻未見好轉，2022年更出現耐藥性、無法控制腫瘤，開始要「盲試」。開始不停抽血、吊鹽水，體重繼續下跌，身體出現各種副作用，令她極感崩潰，但看著家人為了她拼命努力著，仍鼓勵自己要堅強面對這一切。

直到上月24日，她於社交平台再次發文，指自己因呼吸困難再次送入急症室搶救，感到自己身體已一日不如一日，31日向大家報平安表示：「又多活一年已經個棒啦」，不少網民亦紛紛向她送上祝褔。未料上周六（4日），小黃胞兄忽然公布噩耗，指妹妹於周四（2日）中午離世，坦言情況極為突然，一家人來不及做任何準備，對此都感到非常難過，悲痛表示：

癌症真的太可怕，我們拼命的想留住你還是沒能留住，願天堂沒有癌症沒有痛苦，下輩子還做兄妹。

又表示妹妹生前活潑開朗、樂觀向上，由確診到現在10年之久都未有在一家人面前表現出難過，反而一直安慰他們，又感激平台各位關心她的網民，坦言沒有各位的陪伴，妹妹亦可能無法堅持這麼久，又祝福大家身體健康、幸福美滿。

癌症殺手｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

點擊圖片放大
+7
+6

癌症殺手｜罹患肺癌4大常見成因

點擊圖片放大
+5
+4

資料來源：紅星新聞

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 網絡熱話 癌症 網紅 化療 廣州 肺癌

最高瀏覽

長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3%　一文睇清最新金額/申請條件/申請方法
長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3%　一文睇清最新金額/申請條件/申請方法
2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
溫泉危機｜港女日本浸溫泉險死　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因
溫泉危機｜港女日本浸溫泉險死　面腫流膿撞樣「蜜蜂小狗」入急症室8小時終找出病因
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲
離開TVB︱再有TVB藝人離巢　入行9年曾演《愛·回家》：仍然最喜歡演戲