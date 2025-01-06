肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世  胞兄痛泣：還是沒能留住她

【肺癌／抗癌／癌症／網紅】一路好走！湖南長沙一名26歲抗癌網紅，於中學時期確診患上肺癌，10年來一直堅強與肺癌抗爭，家人為了她的醫藥費亦費盡心力，惟病情多年來屢次復發，最終於周六（4日）不幸離世。胞兄於社交平台公布噩耗，指妹妹生前一向活潑樂觀，病後一直都在安慰家人，悲痛表示：「我們拼命想留住你，還是沒能留住。」

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綜合內媒及《紅星新聞》報道，抗癌網紅「小黃同學」初中畢業時因胸口疼求醫，結果醫生要求立即轉院檢查，最終確診患上肺癌，直接入院搶救。由於腫瘤位置特殊，病情較為罕見、難以控制，醫生決定要盡快切除左肺。

據小黃於社交平台的分享，她在進行手術前，曾與媽媽在醫院合照一張，並補充表示：「媽媽在哭，我在笑。」坦言醒來後只記得媽媽哭紅的雙眼。之後她開始了一連串化療，身體隨之出現各種副作用，但病情卻成功受控，於是在家休養一年後再次重返校園。

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癌症殺手｜術後一年多次復發 遠赴外地尋求治療方案

直到一年後，小黃又開始反復感冒，不久後病情便突然惡化昏迷送入ICU，需要進行第二次手術，期間醫生曾詢間她的父母要不要放棄治療，惟她的家人堅定表示「砸鍋賣鐵也要救」。術後她身體迅速消瘦到35公斤，醫生再表示進行手術可能捱不過冬天，於是她再次被送上手術台，幸而術後成功活下來，之後半年恢復情況亦不錯，當時主診醫生更笑言：「活到80歲都沒問題！」

一家人開心以為她可以回到正常生活，未料2020年時她突然聲音嘶啞再次入院檢查，不幸發現癌細胞已轉移到肺部及骨骼多處，一家人連夜坐火車到廣州到大醫院找尋治療方案，並於醫院進行了2年治療。

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癌症殺手｜為家人勉力求生 抗癌10年後不幸離世

小黃表示，這段時間面對了數不清的治療及檢查，父母為了高昂的醫藥費，每日凌晨3點起床賣豬肉，之後再回家種地，努力賺錢，可惜病情卻未見好轉，2022年更出現耐藥性、無法控制腫瘤，開始要「盲試」。開始不停抽血、吊鹽水，體重繼續下跌，身體出現各種副作用，令她極感崩潰，但看著家人為了她拼命努力著，仍鼓勵自己要堅強面對這一切。

直到上月24日，她於社交平台再次發文，指自己因呼吸困難再次送入急症室搶救，感到自己身體已一日不如一日，31日向大家報平安表示：「又多活一年已經個棒啦」，不少網民亦紛紛向她送上祝褔。未料上周六（4日），小黃胞兄忽然公布噩耗，指妹妹於周四（2日）中午離世，坦言情況極為突然，一家人來不及做任何準備，對此都感到非常難過，悲痛表示：

癌症真的太可怕，我們拼命的想留住你還是沒能留住，願天堂沒有癌症沒有痛苦，下輩子還做兄妹。

又表示妹妹生前活潑開朗、樂觀向上，由確診到現在10年之久都未有在一家人面前表現出難過，反而一直安慰他們，又感激平台各位關心她的網民，坦言沒有各位的陪伴，妹妹亦可能無法堅持這麼久，又祝福大家身體健康、幸福美滿。

癌症殺手｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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癌症殺手｜罹患肺癌4大常見成因

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資料來源：紅星新聞

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