單親爸爸｜魏駿傑捐車底執「散銀」惹網民熱議 昔日小生父兼母職陪名校生女兒溫習
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 35 分鐘前
【魏駿傑/前妻張利華/離婚】魏駿傑於2008年跟重慶女子張利華結婚，2020年張利華被指背夫出軌，魏駿傑公開承認二人已經離婚，傑仔做單親爸爸獨力撫養女兒。
主力於內地工作的魏駿傑日前返港，更分享往街市賣餸的短片，片中魏駿傑從坐駕步出，準備去街市的他說：「來來來跟我去菜市場買菜，香港其中一個最有名的菜市場，大家看看九龍城街市啊，也許會碰到發哥啊來來來。」
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單親爸爸魏駿傑｜扮跌錢「演技」差
轉身魏駿傑就裝作不小心將錢跌在地上，他蹲下來執錢兼說：「沒辦法，在菜市場，在香港菜市場買菜還得用現金，還要用硬幣」，其後魏駿傑跪地看看車底是否仍有硬幣，之後才起身走去街市。
魏駿傑此舉相信是想挪揄香港街市沒有電子支付，惟其落魄樣被網民取笑：「哥我看見你故意把錢丟地下的，這是甚麼劇本」，以及「有需要做到這樣嗎？」，甚至有人重提其舊情：「碰見滕麗名怎麽辦？」
單親爸爸魏駿傑｜女兒出身九龍塘名校
4年前魏駿傑跟張利華離婚兼生意受打擊，曾一度患上抑鬱症，更曾有過輕生念頭，幸而女兒令他重燃意志，魏駿傑努力做直播和登台賺錢養女。
反觀前妻張利華生活愈見富泰，她於前藝人王玉環協助下轉職保險經紀，其後成功躋身保險業「百萬圓桌」行列，二人不時出席品牌活動，成功打入名媛圈。
至於曾揚言「終生不娶」的魏駿傑專心照顧女兒，13歲的Jessica已經升中，小學時期Jessica就讀九龍塘某傳統女子名校，對女兒寵愛有加的魏駿傑會陪女兒溫習，他曾於訪談裡稱女兒不算聰明，加上是班裡「細B」，女兒又很依賴他，因此魏駿傑盡量給予女兒信心。
另外，魏駿傑會陪女兒做家課，他直言陪伴時間相比其他家庭多兩倍，譬如女兒一年內要學習百多個成語，傑仔便引經據典教導女兒。
單親爸爸魏駿傑｜照顧愛女起居飲食
除了陪溫習及做功課，魏駿傑更要照顧女兒的起居飲食，他差不多每天煮飯給女兒吃，自言是天才廚師的魏駿傑說：「我識煮200個餸，我可以一、兩個月都不重覆。」傑仔說他沒有學過烹飪：「其實個個都得，只要有愛便得。」
此外，魏駿傑頗注重身教女兒，女兒的節儉個性，也是由他培養出來：「不要想『教』小朋友，做返自己就得啦！」魏駿傑曾於訪談中細數如何慳家，他說：
我穿緊的衫，$78三件。這條打網球索汗的毛巾，就用了12年，無爛為何不要呢？她看到你咁慳家，自己為何要揮霍呢？
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