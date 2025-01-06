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猝死危機︱24歲男吃煲仔飯後猝逝被指「吃飽撐死」引家屬不滿　揭生前連踩1個月夜更疑過勞

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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24歲男吃煲仔飯後猝逝被指「吃飽撐死」引家屬不滿　揭生前連踩1個月夜更疑過勞

【猝死／過勞／煲仔飯】R.I.P！近日，廣東惠州一名年僅24歲的男子，在吃完外賣煲仔飯後突然猝死；法醫指其「吃太飽撐死」，引起家屬不滿。據悉，男子生前連續1個月返夜更，疑似過勞，家屬已就此疑慮要求進行屍檢，查清死因。

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據内地媒體報道，身亡的24歲楊姓男子，和女友一起在惠州打工，兩人租房同居。楊男在電子工廠上班，經常要值夜班。根據其女友描述，事發於12月15日，楊男在當晚下班後，女友照常幫他叫了一份煲仔飯外賣，楊男在吃完煲仔飯後打機了一會，之後睡覺。

到了凌晨3點多，女友醒來突然發現楊男呼吸不順暢及抽搐、臉色發紫，於是立即叫救護車，可惜當救護人員趕到時，楊男已經沒有心跳，「120醫生沒有搶救過來，說可能是腦出血」。經警方調查，已排除了他殺的嫌疑。

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揭生前連續1個月值夜班疑過勞

12月16日，楊男家屬到惠州市仲愷高新公安分局刑警大隊詢問死因。法醫初步判定，指死者可能是「吃得太飽，吃撐堵住氣管，呼吸不順暢死亡」。但這一説法引起家屬不滿：「一個外賣20塊錢的煲仔飯能有多少份量？怎麼能把人給吃撐死？」。

家屬指出，其實楊男直至離世當日，已連續當值了一個月的夜班，然後轉了幾天的日更；懷疑他的死與熬夜工作一個月，導致過勞有關：

他平時身體沒有什麼疾病，也不喝酒，很健康。

目前，家屬已申請解剖屍體進行屍檢，務求查清死因。

同場加映：猝死10大徵兆+4大高危因素

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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另外，浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

醫生分享4個猝死高危因素：

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同場加映：自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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