英國升學｜英國呢個城市吸引5000港人居住　3大原因成為移英天堂？【附優秀學校名單】

▲ 英國呢個城市吸引5000港人居住，有3大原因成為移英天堂？

【英國升學/英國留學/港人移民英國/伯明翰/索利哈爾】根據英國一份報告顯示，現時有18萬名香港人移民到倫敦、曼徹斯特、伯明翰等主要城市，其中在伯明翰中部城市索利哈爾（Solihull），就有多達4,500至5,000名港人定居。有港人透露，索利哈爾校網好、犯罪率低，更重要的是當地人歡迎外國人，親切友善態度讓人安心居住。

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英國升學｜英國工作生活悠閒寫意

根據英國廣播公司（BBC）有關港人移民英國的最新報道指，在索利哈爾的一個港人每周聚會活動上，訪問了數名在英港人的生活情況，42歲的前銀行家Joey Tam，育有一名14歲的女兒，選擇索利哈爾是因為學校聲譽好、犯罪率低。她表示，當地的教育體系與香港截然不同，「在香港學習壓力很大，多功課、多考試，相反在這裏輕鬆得多」。

另一位港人51歲的Joanne Wong則指，索爾哈利環境十分寧靜，初來報到的時侯找工作是最大的障礙，但地區政府會盡力幫助她準備面試、找工作，亦會幫忙解決住屋、醫療保健和購置日常必需品等。「在香港每天工作12小時是常態，但在英國的工作及生活卻悠閒得多，即使是公司的經理也很隨意，一邊聊天一邊工作」。

▲ 移民英國｜索利哈爾（Solihull）位於倫敦及曼徹斯特的中間。（iStock圖片）

報道又指，當地政府很高興歡迎香港人到索利哈爾居住，不論是介紹當地社區文化、慶祝活動、傳統節慶等，都會將所有人緊密地聯繫。而港人組織，在去年九月的中秋節及即將到來的農曆新年，都會在當地舉辦慶祝活動，讓即使離鄉別井，港人的心靈都有所依靠。

英國升學｜Solihull 有多間優秀中小學

根據英國政府教育評級網站Ofsted指，在索利哈爾區內有多間名校被評為優秀（Outstanding），小學有Oak Cottage Primary School、Tudor Grange Primary Academy, St James和 Chilcote Primary School等；中學則有Tudor Grange Academy, Solihull、Eden Girls' Leadership Academy, Birmingham等，各間學校都是學習氣氛愉快，師生關係融洽的學校。

英國索利哈爾（Solihull）被評為優秀（Outstanding）的小學 Oak Cottage Primary School Tudor Grange Primary Academy, St James Chilcote Primary School George Fentham Endowed School Our Lady of Lourdes Catholic Primary School 資料來源：英國政府教育網站Ofsted

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英國索利哈爾（Solihull）被評為優秀（Outstanding）的中學 Tudor Grange Academy, Solihull Eden Girls' Leadership Academy, Birmingham Wheelers Lane Technology College King Edward VI Camp Hill School for Girls King Edward VI Camp Hill School for Boys 資料來源：英國政府教育網站Ofsted

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