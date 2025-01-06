英國升學｜英國呢個城市吸引5000港人居住 3大原因成為移英天堂？【附優秀學校名單】
撰文： 李盛芝
發布時間： 49 分鐘前
最後更新： 43 分鐘前
【英國升學/英國留學/港人移民英國/伯明翰/索利哈爾】根據英國一份報告顯示，現時有18萬名香港人移民到倫敦、曼徹斯特、伯明翰等主要城市，其中在伯明翰中部城市索利哈爾（Solihull），就有多達4,500至5,000名港人定居。有港人透露，索利哈爾校網好、犯罪率低，更重要的是當地人歡迎外國人，親切友善態度讓人安心居住。
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英國升學｜英國工作生活悠閒寫意
根據英國廣播公司（BBC）有關港人移民英國的最新報道指，在索利哈爾的一個港人每周聚會活動上，訪問了數名在英港人的生活情況，42歲的前銀行家Joey Tam，育有一名14歲的女兒，選擇索利哈爾是因為學校聲譽好、犯罪率低。她表示，當地的教育體系與香港截然不同，「在香港學習壓力很大，多功課、多考試，相反在這裏輕鬆得多」。
另一位港人51歲的Joanne Wong則指，索爾哈利環境十分寧靜，初來報到的時侯找工作是最大的障礙，但地區政府會盡力幫助她準備面試、找工作，亦會幫忙解決住屋、醫療保健和購置日常必需品等。「在香港每天工作12小時是常態，但在英國的工作及生活卻悠閒得多，即使是公司的經理也很隨意，一邊聊天一邊工作」。
報道又指，當地政府很高興歡迎香港人到索利哈爾居住，不論是介紹當地社區文化、慶祝活動、傳統節慶等，都會將所有人緊密地聯繫。而港人組織，在去年九月的中秋節及即將到來的農曆新年，都會在當地舉辦慶祝活動，讓即使離鄉別井，港人的心靈都有所依靠。
英國升學｜Solihull 有多間優秀中小學
根據英國政府教育評級網站Ofsted指，在索利哈爾區內有多間名校被評為優秀（Outstanding），小學有Oak Cottage Primary School、Tudor Grange Primary Academy, St James和 Chilcote Primary School等；中學則有Tudor Grange Academy, Solihull、Eden Girls' Leadership Academy, Birmingham等，各間學校都是學習氣氛愉快，師生關係融洽的學校。
|英國索利哈爾（Solihull）被評為優秀（Outstanding）的小學
|Oak Cottage Primary School
|Tudor Grange Primary Academy, St James
|Chilcote Primary School
|George Fentham Endowed School
|Our Lady of Lourdes Catholic Primary School
|資料來源：英國政府教育網站Ofsted
|英國索利哈爾（Solihull）被評為優秀（Outstanding）的中學
|Tudor Grange Academy, Solihull
|Eden Girls' Leadership Academy, Birmingham
|Wheelers Lane Technology College
|King Edward VI Camp Hill School for Girls
|King Edward VI Camp Hill School for Boys
|資料來源：英國政府教育網站Ofsted
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