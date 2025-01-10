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臨終先兆｜癌末伯伯驚現1重大轉變　過來人揭悲痛真相：時日無多

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【臨終／譫妄症／胡言亂語】家人病重或許能夠從日常細節看出來。台灣一名女網民發現，最近老爺自從癌症復發後，開始出現怪異行為，不止胡言亂語，更出現一個重大轉變，導致家人們都百思不得其解。網民一看就推斷出，出現這種症狀的人恐怕時日無多。

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有女網民日前在Dcard上以「癌末公公寫的字跡大轉變」為題發文，指她老爺最近因口腔癌復發，多次出入醫院和開刀做手術。術後雖然保命，但插有鼻胃管，未能夠說話，故以寫字溝通為主。她表示，目前老爺仍能自行走動，但近日開始出現怪異行為。她引述奶奶指，老爺的行為越來越怪異，開始在紙上「胡言亂語」，寫出讓人完全無法理解的話，且隔幾天字跡變得非常秀麗，與本來的字體大相徑庭，形容筆跡完全不像同一個人。她上載老爺在不同日子的筆記，明顯感到字體變化，且內容開始出現錯亂的情況，如「家裡有600億」等匪夷所思的字句：

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女網民指，老爺本來的表達能力一般，患病後更令人難以理解他言語中的意思，加上內容邏輯錯亂、天馬行空，如「我先生的奶奶還在世、爺爺不在了」；加上出現一些虛擬人物的名字，如「包公」、「黑貓」。

帖文下引起不少網民留言，有不少過來人表示曾經遇過同樣情況，指家人臨終前通常會出現這樣突如其來的轉變，勸導事主要有心理準備，可能時日無多。有網民推斷有可能是癌細胞已擴散至肝臟，指自己的亡父患肝癌去世時，亦同樣出現「譫妄症」。

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譫妄症｜譫妄症常見於長者或晚期病人

據美國臨床腫瘤學會資料，指「譫妄症」 （又稱急性精神昏亂）的患者會出現突然精神錯亂，甚至混淆時、地、人。譫妄症在長者中很常見，但也可以發生於其他年紀，譫妄症於晚期癌症或瀕死者中很普遍。由於精神錯亂的人跟正常人的思維和行動大有不同，譫妄症多對患者及家屬帶來困難和精神壓力，且會令醫療團隊難於處理患者的其他症狀。

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譫妄症｜譫妄症4大成因

  • 藥物影響：某些藥物會導致精神昏亂，如：止痛藥、類固醇、安眠藥、止吐藥、化療藥物；電解質不平衡，如血液中的高鈣水平、脫水及低血糖水平
  • 感染：尿道感染、肺炎、腦部感染和血液感染（敗血症）
  • 器官問題：某些器官，如肝臟、腎臟、心臟或肺部等運作異常
  • 腦腫瘤或轉移性腦癌

譫妄症｜譫妄症8大症狀

譫妄症的症狀會突然發生，令患者的身體和精神狀態改變。譫妄症患者可能會： 

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譫妄症8大症狀如下：

  • 說話能力退化：如出現長時間停頓或言語不清

  • 情緒突然變化：如從快樂快速轉變為惱怒

  • 行為或性格的改變

  • 焦慮或憂鬱

  • 思維錯亂：不知道自己在哪裡，對於時、地、人認知模糊

  • 健忘：如經常忘記他們在做甚麼

  • 注意力不集中

  • 難以自理：洗澡和穿衣一些基本日常動作需要協助

譫妄症｜居家照顧須知

除了藥物治療外，照顧者亦可以在家中為譫妄症患者做準備：

  • 在家裡放置患者熟悉的事物，例如照片或其最喜愛的毛毯

  • 播放患者喜愛的輕柔音樂

  • 用平靜的聲音與患者說話，並溫柔地提醒患者當下的日期和時間、身處的地點及雙方的身分

  • 情況許可時陪患者出外走動，使其保持活躍並避免其情緒暴躁

  • 盡量陪伴患者

臨終先兆｜臨終７大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

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臨終先兆｜從面相推測死期遠近

而內地殯葬師「澤時雨」亦曾在社交平台「小紅書」發文，提到人臨終前，面相亦可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

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