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校長專欄︱校園生活萬花筒低小露營高小衝出香港　陳瑞良校長：開闊眼界

升學教育

發布時間： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

保良局黃永樹小學的生活多姿多采。

保良局黃永樹小學】小時候生活簡樸，玩具是兒童的奢侈品，擁有玩具不是必然的幸福。在記憶中有一根圓柱的管子，只要把眼睛探進玻璃孔裏看，就會看到一朵朵盛開的花兒。假如把它輕輕的左右轉動，那繽紛的花兒，又會開出不同的花姿，變化萬千，惹人目不暇給。這個奇趣的玩具是甚麼？它正是萬花筒呢！

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學校的十二月也是萬花筒的世界。為什麼？因為全方位學習周為全校學生創造了豐富的學習經歷。這邊廂的一年級的親子烘焙，讓家長與孩子擁有溫馨的親子時光，烘製出美味的回憶。那邊廂的三年級同學參加了野外大露營，他們團結地投入玩集體遊戲，又組成勇敢的小隊在黑夜中戰戰兢兢地穿越山路，走出自己的成長路。二年級的同學製作共享雨傘，學會關懷身邊的人。如果你有機會打開這把傘子，請嘗試感受傘內溫暖的人情味兒。

湊得輕鬆啲
星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

校園萬花筒的多變，每一個都是精彩的時刻，為孩子編織出難忘的記憶。五年級的同學合作把食物洗洗切切，煎煎炒炒，忙忙亂亂中弄出幾款小菜，在歡笑之間體會烹飪的不容易，也在勞動中學會珍惜食物的意義。全級的四年級和六年級同學，浩浩蕩蕩地走出香港。他們分別乘高鐵到廣州，坐飛機到上海，還有長春的冰雪世界……大家也不留在萬卷書海，一起走出萬里路。在萬里行的足跡間，親近中國的江山河水多嬌多美，以及不同城市的現代風情。

我們的全方位學習周，是一場開闊眼界的成長盛宴，宛如是生活中的萬花筒，為孩子帶來充實的生活經歷。每逢十二月，校園的聖誕樹下，紅紅綠綠的花飾交錯，金光銀燈閃閃亮亮，放射出五光十色的光華，而那一首首聯歡會的快樂歌聲，是幸福的佳音，不輸萬花筒的繽紛。

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撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

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