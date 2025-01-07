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起死回生｜65歲男心臟病發亡　運送遺體發生1件事　恢復心跳奇蹟復活【附心肌梗塞7大症狀】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 46 分鐘前

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【心肌梗塞／起死回生／心臟病發／救護車】人死竟能復生？印度一名男子因心臟病發送院後證實不治，惟遺體由救護車送回家途中發生了一段小插曲，男子居然起死回生！

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起死回生｜心臟病發宣告死亡 撞上路拱起死回生

綜合外媒報道，事發在去年12月16日，印度一名65歲男子Pandurang Ulpe在農場工作完回家後，突然感到身體不適。他妻子立刻叫救護車將他送院搶救，惟送院後醫生宣告心跳已停止，診斷為心臟病發不治身亡。

醫院其後將遺體由救護車送回家，沒想到路途中撞到路拱，已經被宣告「死亡」的男子手指突然動起來：

我的兒子注意到手指狀況後，女兒剛好是一名護士，她幫忙檢查情況後決定把人送去另外一間醫院。

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男子在醫院接受手術和兩星期的治療後，已於同月30日返回家中。他隨後接受傳媒採訪時表示，「只記得16日當天回家，喝了茶以後突然覺得頭暈、呼吸困難，跑去浴室吐了，以後就甚麼都不記得了」。

心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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心肌梗塞｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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