洗腦神曲｜2歲兒不睡覺狂跳唱《APT.》母親崩潰　ROSÉ留言道歉獲逾60萬網民讚好

▲ 韓國一名2歲男孩不願睡覺，勁唱洗腦神曲《APT.》，令媽媽感到崩潰。

【BLACKPINK/ROSÉ/APT.】由韓國女團BLACKPINK的ROSÉ及Bruno Mars兩名世界級頂流歌手推出的洗腦歌《APT.》，YouTube點擊次數已經超過9,700萬次，俘虜全球萬千歌迷。不過有一名韓國母親卻大呻其兩歲兒子完全迷上了此曲，晚上更不睡覺、瘋狂勁唱副歌部分，令她極頭痕。不過，影片卻意外獲得ROSÉ真身驚喜留言，令成件事立即變得難忘又美好！

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洗腦神曲《APT.》｜2歲仔企床唱副歌吵醒媽媽

該名母親在Instagram個人專頁平台「closeto_u_」上載了一段影片，由CCTV拍攝的畫面可見，晚上約8時半左右，兩歲的兒子與母親本在床上準備睡覺，但是兒子突然站了起來、雙手不停地搖擺並重複地唱副歌部份，「Apartment，apartment，apartment…啊呀啊呀…」

過程中，儘管因身體未能平衡好而跌坐床上，仍無阻小孩不停地唱。去到影片後段，他更嘗試去拍叫睡在旁邊的母親，猜測可能想對方一起參與，而母親最後抵不住兒子的洗腦轟炸被吵醒、輕輕地挪動身體望向這名「小明星」，雖然十分同情該母親，但整個畫面令人忍俊不禁。

▲ 韓國一名2歲男孩不睡覺，勁唱洗腦神曲《APT.》。（取圖自「roses_are_rosie」及「closeto_u_」instagram）

洗腦神曲《APT.》｜母親崩潰出片求救

整個影片錄得45秒，但相信該名兒子日常應該有更多時間不停地狂唱此歌，令該名母親在帖文中忍不住大呼「Rose...Bruno Mars...請幫我拯救我的兒子，他從早上起床到睡覺前都沉迷於《APT.》。」

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洗腦神曲《APT.》｜ROSÉ本尊道歉：對不起

可能小孩的奶音太可愛，網絡的大數據把此影片推到ROSÉ的眼中，讓她知道有一名如此年輕、萌爆的小粉絲徹夜不眠地「支持自己」，不過，她同時也為該母親的苦況而感到抱歉，並留言道：

噢，對不起，媽媽…

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ROSÉ的留言得到超過60.8萬的按讚，獲得本尊的留言安慰，該母親的辛勞彷彿瞬間一掃而空，她更興奮地在下方回道，

天啊，是Rose……你能看到此影片是我莫大的榮幸，感謝你創作了一首令寶寶也不能自拔的神曲！

洗腦神曲《APT.》｜影片獲超過2000萬的瀏覽量

在ROSÉ的加持下，影片有超過2000萬的瀏覽量、超過180萬的讚好，相信數字會繼續攀升。而小孩兒將來應會感到十分自豪，竟在年紀輕輕時已創下了一段如此受歡迎的影片，而該母親也跟ROSÉ作出承諾，「當他將來長大了，我一定會把影片播給他看！」

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