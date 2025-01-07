綜援2025｜綜援計劃申請最新懶人包　一文睇清申請資格/援助金額/申請方式

▲ 綜援計劃申請最新懶人包，一文睇清申請資格、援助金額、申請方式。

【綜援 / 申請 / 社會福利署】社會福利署的綜合社會保障援助（綜援）是一項社會保障政策，旨在為經濟上無法自給的人士提供安全網，以應付生活上的基本需要。本文整合綜援申請詳情，助由需要人士申請。

長者津貼2025｜長者生活津貼、高齡津貼上調1.3% 一文睇清最新金額/申請條件/申請方法

綜援｜申請資格

（1）居港規定：

申請人必須是香港居民； 取得香港居民身份不少於1年； 在取得香港居民身份後，在香港總共居住滿1年（即由取得香港居民身份至申請日前），居港1年的日數無須連續或緊接在申請日前，申請日前不超過56天的離港日數（不論連續或間斷），亦視為在港居住。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

（2）經濟狀況調查：

單身人士：

健全成人 兒童、長者、殘疾或經醫生證明為健康欠佳人士 資產限額 $35,500 $53,000

家庭個案（家庭成員中有健全成人的個案）

健全成人/兒童的成員 年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳的成員 該類成員的人數 資產限額 該類成員的人數 資產限額 1 $23,500 1 $53,000 2 $47,000 2 $79,500 3 $70,500 3 $106,000 4人或以上 $94,000 4 132,500 5 159,000 6 185,500

家庭個案（家庭成員中沒有健全成人的個案）

家庭成員人數 資產限額 2 $79,500 3 $106,000 4 $132,500 5 $159,000 6 $185,500

（3）身體健全成人的附加準則

15至59歲身體健全的申請人，如失業或每月從工作中所賺取的入息或工作時數少於社署所定標準，必須積極地尋找全職工作及依照社署規定參加自力更生支援計劃。

綜援｜援助金類別及金額

援助金分為3個類別，分別為標準金額、補助金及特別津貼。

（1）標準金額（2024年2月1日起生效的金額）：

類別 標準金額（每人每月） 單身人士 家庭成員 65歲或以上的長者 健全／殘疾程度達50% $4,195 $3,945 殘疾程度達100% $5,065 $4,480 需要經常護理 $7,130 $6,535 65歲以下而健康欠佳／殘疾的成人 健康欠佳／殘疾程度達50% $4,195 $3,945 殘疾程度達100% $5,065 $4,480 需要經常護理 $7,130 $6,535 殘疾兒童 殘疾程度達50% $4,715 $4,100 殘疾程度達100% $5,590 $5,000 需要經常護理 $7,645 $7,055

單身人士 有不超過2名健全成人／兒童的家庭 有3名健全成人／兒童的家庭 有4名或以上健全成人／兒童的家庭 65歲以下的健全成人 單親人士／須照顧家庭人士 - $3,200 $2,900 $2,565 其他健全成人 $2,950 $2,630 $2,370 $2,120 健全兒童 $3,555 $2,940 $2,635 $2,355

兒童是指15歲以下或15至21歲並正接受全日制教育的人士（在一般情況下並不包括正在接受專上教育的人士）；

健康欠佳及殘疾人士須經由公立醫院或診所醫生證明。

▲ 在特殊情況下，社署可安排將援助金現金直接送交申請人。（資料圖片）

（2）補助金（由2024年2月1日起生效的金額）：

補助金類別 資格 金額 長期個案補助金 有年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳成員的受助家庭，連續領取援助金達12個月或以上，可按家庭中這類合資格成員的人數 單身人士：$2,620/年； 2名或以上年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳成員：$5,235/年 單親補助金 單親家庭每月可獲發單親補助金，以顧及單親人士獨力照顧家庭所面對的特別困難 $420/月 社區生活補助金 非居於院舍而年老、殘疾、經醫生證明為健康欠佳的受助人或年齡介乎60至64歲身體健全的成人受助人 $400/月 交通補助金 12至64歲並經醫生證明殘疾程度達100%或需要經常護理的嚴重殘疾人士 $335/月 院舍照顧補助金 居於非資助院舍而年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳的受助人 $400/月 就業支援補助金 60至64歲而身體健全的成人受助人 $1,245/月

（3）特別津貼

申請人可獲發特別津貼，以應付個人或家庭的特別需要，例如租金、水費及排污費、電話服務相關的開支、眼鏡費、學費及其他教育費用、醫生建議的膳食、醫療及康復用品等支出（津貼只適用於非居於院舍而年滿18歲人士，有關津貼無須提出申請）。

綜援｜申請方法

填寫申請綜合社會保障援助（綜援）登記表格；

申請人可親自前往區內的社會保障辦事處；

或用電話、傳真、電郵、郵遞或網上表格方式提出申請；

或由政府部門或其他非政府機構轉介；

在接到申請後，社署職員會安排約見申請人和進行家訪，以查核申請人的實際情況及所提供的資料。

綜援｜申請所需證明文件

身份證明文件；

結婚證書或離婚證書（如有）；

住屋開支證明；

資產證明；

教育開支證明及學生手冊；

旅行證件；

入息證明；

公立醫院/診所的覆診預約便條（如有）；

與其他家庭成員的經濟關係證明；

其他社署認為需要的證明文件。

綜援｜補助金發放方法及日期

援助金一般會每月1次存入申請人或其監護人/受委人的指定香港銀行戶口（不接納聯名銀行戶口）。在特殊情況下，社署可安排將現金直接送交申請人。社會保障辦事處亦可發放現金給有緊急需要的人士。

開始發放援助金的日期是由社署收到申請的日期（如申請書是由其他機構轉介，則為申請日期或轉介日期）或由申請人符合資格的日期起計算，但以較後的日期為準。

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