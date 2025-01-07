綜援2025｜綜援計劃申請最新懶人包 一文睇清申請資格/援助金額/申請方式
撰文： 王月明
發布時間： 54 分鐘前
【綜援 / 申請 / 社會福利署】社會福利署的綜合社會保障援助（綜援）是一項社會保障政策，旨在為經濟上無法自給的人士提供安全網，以應付生活上的基本需要。本文整合綜援申請詳情，助由需要人士申請。
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綜援｜申請資格
（1）居港規定：
（2）經濟狀況調查：
- 申請人必須通過入息審查：申請人及其家庭成員每月可評估的總入息必須低於他們在綜援計劃下所認可的每月需要總額；
- 申請人必須通過資產審查：申請人及其家庭成員在香港、澳門、內地或海外所擁有的資產（包括土地／物業、現金、儲值支付工具的儲值金額、銀行存款、保險計劃的現金價值、年金計劃的投保保費金額／退保金額、股票及股份的投資、投注戶口的存款及其他可變換現金的資產）總值不得超過社署所定的限額：
單身人士：
|健全成人
|兒童、長者、殘疾或經醫生證明為健康欠佳人士
|資產限額
|$35,500
|$53,000
家庭個案（家庭成員中有健全成人的個案）
|健全成人/兒童的成員
|年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳的成員
|該類成員的人數
|資產限額
|該類成員的人數
|資產限額
|1
|$23,500
|1
|$53,000
|2
|$47,000
|2
|$79,500
|3
|$70,500
|3
|$106,000
|4人或以上
|$94,000
|4
|132,500
|5
|159,000
|6
|185,500
家庭個案（家庭成員中沒有健全成人的個案）
|家庭成員人數
|資產限額
|2
|$79,500
|3
|$106,000
|4
|$132,500
|5
|$159,000
|6
|$185,500
（3）身體健全成人的附加準則
15至59歲身體健全的申請人，如失業或每月從工作中所賺取的入息或工作時數少於社署所定標準，必須積極地尋找全職工作及依照社署規定參加自力更生支援計劃。
綜援｜援助金類別及金額
援助金分為3個類別，分別為標準金額、補助金及特別津貼。
（1）標準金額（2024年2月1日起生效的金額）：
|類別
|標準金額（每人每月）
|單身人士
|家庭成員
|65歲或以上的長者
|健全／殘疾程度達50%
|$4,195
|$3,945
|殘疾程度達100%
|$5,065
|$4,480
|需要經常護理
|$7,130
|$6,535
|65歲以下而健康欠佳／殘疾的成人
|健康欠佳／殘疾程度達50%
|$4,195
|$3,945
|殘疾程度達100%
|$5,065
|$4,480
|需要經常護理
|$7,130
|$6,535
|殘疾兒童
|殘疾程度達50%
|$4,715
|$4,100
|殘疾程度達100%
|$5,590
|$5,000
|需要經常護理
|$7,645
|$7,055
|單身人士
|有不超過2名健全成人／兒童的家庭
|有3名健全成人／兒童的家庭
|有4名或以上健全成人／兒童的家庭
|65歲以下的健全成人
|單親人士／須照顧家庭人士
|-
|$3,200
|$2,900
|$2,565
|其他健全成人
|$2,950
|$2,630
|$2,370
|$2,120
|健全兒童
|$3,555
|$2,940
|$2,635
|$2,355
- 兒童是指15歲以下或15至21歲並正接受全日制教育的人士（在一般情況下並不包括正在接受專上教育的人士）；
- 健康欠佳及殘疾人士須經由公立醫院或診所醫生證明。
（2）補助金（由2024年2月1日起生效的金額）：
|補助金類別
|資格
|金額
|長期個案補助金
|有年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳成員的受助家庭，連續領取援助金達12個月或以上，可按家庭中這類合資格成員的人數
單身人士：$2,620/年；
2名或以上年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳成員：$5,235/年
|單親補助金
|單親家庭每月可獲發單親補助金，以顧及單親人士獨力照顧家庭所面對的特別困難
|$420/月
|社區生活補助金
|非居於院舍而年老、殘疾、經醫生證明為健康欠佳的受助人或年齡介乎60至64歲身體健全的成人受助人
|$400/月
|交通補助金
|12至64歲並經醫生證明殘疾程度達100%或需要經常護理的嚴重殘疾人士
|$335/月
|院舍照顧補助金
|居於非資助院舍而年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳的受助人
|$400/月
|就業支援補助金
|60至64歲而身體健全的成人受助人
|$1,245/月
（3）特別津貼
申請人可獲發特別津貼，以應付個人或家庭的特別需要，例如租金、水費及排污費、電話服務相關的開支、眼鏡費、學費及其他教育費用、醫生建議的膳食、醫療及康復用品等支出（津貼只適用於非居於院舍而年滿18歲人士，有關津貼無須提出申請）。
綜援｜申請方法
- 填寫申請綜合社會保障援助（綜援）登記表格；
- 申請人可親自前往區內的社會保障辦事處；
- 或用電話、傳真、電郵、郵遞或網上表格方式提出申請；
- 或由政府部門或其他非政府機構轉介；
在接到申請後，社署職員會安排約見申請人和進行家訪，以查核申請人的實際情況及所提供的資料。
綜援｜申請所需證明文件
- 身份證明文件；
- 結婚證書或離婚證書（如有）；
- 住屋開支證明；
- 資產證明；
- 教育開支證明及學生手冊；
- 旅行證件；
- 入息證明；
- 公立醫院/診所的覆診預約便條（如有）；
- 與其他家庭成員的經濟關係證明；
- 其他社署認為需要的證明文件。
綜援｜補助金發放方法及日期
援助金一般會每月1次存入申請人或其監護人/受委人的指定香港銀行戶口（不接納聯名銀行戶口）。在特殊情況下，社署可安排將現金直接送交申請人。社會保障辦事處亦可發放現金給有緊急需要的人士。
開始發放援助金的日期是由社署收到申請的日期（如申請書是由其他機構轉介，則為申請日期或轉介日期）或由申請人符合資格的日期起計算，但以較後的日期為準。
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