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癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

罹癌初期通常無明顯症狀，台灣衛福部就列出13種癌症的徵兆供市民參考。

【癌症/癌症徵兆/癌症篩檢】癌症漸趨年輕化，且初期大多無明顯症狀，台灣衛福部日前就公布最新的「111年癌症登記報告」，列出13種癌症的徵兆，提醒市民留神。另外，本港亦有3大免費癌症篩查供市民參與。

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根據「111年（2022年）癌症登記報告」統計，台灣當地新發癌症人數為13萬293人，與110年（2021年）相比增加了8,531人。而在年齡方面，全癌症年齡中位數為64歲，但亦有部分癌症的發病年齡中位數較早，分別為口腔癌（59歲）、子宮體癌（56歲）、乳癌（57歲），以及甲狀腺癌（50歲）。

當地國健署癌症防治組組長林莉茹提醒，由於大部分癌症初期並無明顯症狀，因此往往較為容易讓人忽略，市民若發現自己出現常見癌症的異常症狀，務必就醫並依循醫生指示，以求及早阻斷已發生變異的細胞發展成癌症，甚至末期癌症。

與此同時，國健署也進一步列出以下13種癌症的異常症狀，供市民參考。

癌症警號｜13種癌症徵兆

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1. 前列腺癌：小便無力、尿頻、急尿及夜尿等排尿症狀，或不明原因骨頭疼痛。

2. 甲狀腺癌：快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽及吞嚥困難。

3. 胃癌：常見症狀為噁心、脹氣、消化不良、食慾差，並伴隨體重下降。

4. 皮膚癌：皮膚隆起硬塊、潰瘍，又或是痣的顏色及大小發生變化。

5. 子宮體癌：停經後出血、非經期的不正常出血，當中包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血等。

6. 非霍奇金淋巴瘤：不明原因發燒38°C以上、6個月內體重減輕達10%、夜間盜汗、頸部、腋下、鼠蹊等局部或全身表淺淋巴腺無痛性腫大。

7. 卵巢癌：下腹部長出腫塊、腸胃道出現噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘等症狀。

8. 肺癌：持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警的體重下降及食慾不振。

9. 大腸癌：血便、長期或慢性的腹部不適、排便習慣改變（便秘或腹瀉）、大便型態改變（變細、變稀）、時常有便意，又或是總感覺糞便無法排空、貧血、疲勞、虛弱、臉色蒼白等。

10. 乳癌：乳房發現硬塊、分泌物，皮膚凹陷、紅腫，腋下淋巴腫大、乳頭凹陷、乳頭濕疹或潰瘍等。

11. 肝癌：慢性乙型、丙型肝炎、各種原因出現肝硬化（明顯肝纖維化）、習慣性飲酒、代謝症候群以及肝功能異常。

12. 口腔癌：口腔內部或周圍出現腫脹、硬塊、脫皮落屑，或出現不明原因的麻木感、疼痛或觸痛、不明原因出血、口腔黏膜出現白斑或紅斑、舌頭活動度受阻、吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。

13. 子宮頸癌：陰道分泌物增多且有異味、非經期之不正常的陰道出血、下腹部疼痛、性交後出血。

癌症警號｜本港3大免費癌症篩查

為了及早識別癌症、鼓勵市民進行定期檢查，政府及本港部分慈善機構分別提供一些資助計劃，讓市民以極低價錢甚至免費參與。TOPick整合以下3大癌症篩查計劃資料，供大家參考。

1. 大腸癌篩查計劃

政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

接受篩查的人士會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。若有，會安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。

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參加資格

1948至1974年出生的香港居民可參加計劃。

參加計劃人士必須符合下列資格：

  • 年滿50至75歲
  • 持香港身份證#或豁免登記證明書
  • 已加入電子健康紀錄互通系統 

但不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士 

資助金額

每次診症可獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第2次診症。如果在計劃下進行「大腸鏡檢查基本服務」期間有切除瘜肉，政府的資助金額為$8,500；若沒有發現或切除任何瘜肉，資助金額則為$7,800。

此外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

市民可到大腸癌篩查計劃網站查看更多計劃詳情。

2.  子宮頸普查計劃

衞生署母嬰健康院為25至64歲，並曾有性行為的婦女提供子宮頸檢查服務。

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服務收費

香港居民可於衞生署轄下母嬰健康院預約子宮頸篩查服務，合資格人士每次收取$100，領取綜援及指定人士可獲豁免，非符合資格人費用則為每次$205。預約服務及資訊熱線：3166 6631

預約前準備

  • 請預備身份證/ 有效旅行證件及香港電話號碼。
  • 記錄上次來經的日子，由於行經期間不宜進行是項檢驗，請預約在預計不會來經的日子。
  • 45歲或以上的婦女，請預約在來經第12天之後的日子。
  • 避免於檢查前兩天使用陰道栓劑、灌洗陰道或進行性行為。

更多詳情可參考衞生署子宮頸普查計劃網站

3. 香港中文大學賽馬會齊心防癌計劃

「香港中文大學賽馬會齊心防癌計劃」於2018年正式成立並進行招募，為合資格市民提供一站式免費的多樣癌症篩查服務，包括大腸癌、乳癌及前列腺癌。年齡介乎40至75歲、未有癌症病徵的香港居民皆符合資格參與計劃，男士會進行大腸癌及前列腺癌篩查，而女士則進行大腸癌及乳癌篩查。

計劃仍在進行當中，惟名額有限，目前並不接受新登記，日後若重開登記將再公布。參考過往公布的數字，兩年間參加計劃的名額約為3,400個。

按此查看更多計劃詳情。

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