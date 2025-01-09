Healthy Life｜體適能教練教2個壺鈴動作　鍛煉大腿肌收緊腰臀腿

要練腰、臀、腿，不一定要去健身室，只要一個壺鈴，在家就能夠鍛煉下肢肌肉。今次請來體適能教練王家俊Stanley，教大家2個壺鈴動作，分別針對加強大腿肌肉，做動作時注意腹部和臀部的肌肉。甲一籃球隊晉龍隊長安家仲亦會即席做示範，動作簡單，人人在家皆能做到！

動作1：壺鈴擺盪（Kettlebell Swing）

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動作2：高腳杯深蹲（Goblet Squat）

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Stanley提醒，每套動作建議 做10次為一組，每組之間可以稍息30秒至1分鐘，再重複動作 。

特別鳴謝：亞洲運動及體適能專業學院（AASFP） 提供拍攝場地

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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