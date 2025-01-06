農曆新年｜康文署部分設施年假期間暫停開放　所有場館初四重開 【附詳情】

▲ 康文署公布農曆新年假期的公共服務安排。（資料圖片）

康文署今（6日）公布，農曆新年假期的公共服務安排，轄下公園及遊樂場將如常開放，康體通系統網頁版及流動應用程式服務亦會照常運作。康體設施的開放安排如下：

閉關日期 設施 年初一及年初二（1月29日及30日） 部分體育館（詳見表）、壁球場、網球場、草地球場、草地滾球場、屯門康樂體育中心及牛池灣公園的射箭場 年初一至年初三（1月29日及31日） 其他體育館、各項陸上收費康樂設施、游泳池、水上活動中心、刊憲泳灘、各個度假營*、大球場#及各運動場# 註 *各度假營在農曆年廿九（1月28日）將不提供宿營服務。

#除已預訂

各場地內的康體通服務櫃檯及智能自助服務站將於場地關閉期間暫停服務

各個康樂體育場地的開放安排已張貼於各場地，並上載康文署網頁，詳見下表：

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文化設施方面，康文署轄下的15間博物館、2個藝術空間、公共圖書館、流動圖書館及學生自修室於農曆新年假期的開放時間如下：

日期 設施 年廿九（1月28日） 香港藝術館、香港科學館、香港抗戰及海防博物館、羅屋民俗館、油街實現及李鄭屋漢墓博物館；公共圖書館、流動圖書館和學生自修室將在下午五時休館； 香港文化博物館、香港歷史博物館、香港太空館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、香港視覺藝術中心及三棟屋博物館則閉館。 年初一及初二（1月29日及30日） 全部休館。 年初三（1月31日） 除香港視覺藝術中心休館外，其他場館將如常開放。 年初四（2月1日） 所有場館會回復正常開放時間。 註：孫中山紀念館已於2024年5月1日起暫時關閉，以改善常設展廳的設計及展示內容，並正進行維修和改善工程。

至於署方轄下各表演場地及城市售票網售票處的開放時間，詳見下表：

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城市售票網網上及流動購票應用程式URBTIX購票服務將維持正常，而電話購票熱線3166 1288和票務查詢及客戶服務熱線3166 1100由上午10時至晚上8時提供正常服務。署方轄下各表演場地及城市售票網售票處的開放時間見

此外，公共圖書館的電腦系統維護工作將於年初一上午7時至初二晚上11時59分進行，期間一下服務將暫停：

圖書館流動應用程式、網上和電話續借服務；

其他網上圖書館的服務，包括圖書館目錄、讀者紀錄查詢、預約圖書館資料及電腦設施和電子資源（電子書及電子資料庫）；及

自助圖書站（讀者仍可透過圖書站歸還尚未逾期的書籍，借閱紀錄會在兩個工作天內更新）。

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