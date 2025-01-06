公屋富戶｜公屋戶更換智能大門扮豪宅　網民嘲笑似貨倉超浮誇：想博打劫？

▲ 有公屋戶換智能門扮豪宅，被網民嘲笑似貨倉超浮誇。

【房屋署/公屋富戶】自房署實施「善用公屋資源獎勵計劃」，成功舉報「篤灰」可獲3,000元。近日，有網民發現公屋鄰居更換智能門偽裝成豪宅，網民嘲笑似貨倉過於浮誇，並打算舉報公屋富戶搏取$3,000獎金。

最新影片︰

公屋富戶｜全民大搜查搏$3000奬金

房委會於一月推出善用公屋資源獎勵計劃，為提供確切情報並以實名作出舉報濫用公屋的人士提供獎賞，以助找出更多濫用公屋個案，獎勵包括3,000元現金及感謝狀，除房屋署的直接僱員外，任何人士均可參加。自計劃推出後，全民金睛火眼搜查公屋富戶搏取奬金。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

公屋富戶｜曬公屋改建似豪宅

近日，有工程師傅在小紅書高調曬公屋客戶完工後之單位，指該單位透過他安裝智能鎖入戶大門後，格調提升頓變私人豪宅，與鄰居相比簡直是整條冷巷最靚單位。帖文一出旋即引來大批公屋網民留言，「冇問題嘅不過環境太多閑雜人，自己會選擇低調啲」、「公屋閒雜人多，咁張揚真係博打劫，同密碼鎖最易爆只適合保安好既私人屋苑」、「公屋不是政府管理！可隨意換閘！？」、「行過路過都知呢家人有$$」、「轉頭房署就會叫你還原」。

點擊圖片即睇更多網民意見：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

公屋富戶｜租置公屋可任意裝修？

工程師傅伸冤稱，客戶已經買了該公屋，「私有化的業主即使沒有補地價，也可以對自己的公屋進行改造裝修。」有網民即指出，在香港的居住環境中，即使是私有的公屋，仍然需要遵循大廈公契的規定。公屋並不是整個屋邨都可以出售，很多地方依然是資助房屋。

房屋署作為業主，住戶很有可能需要恢復原狀，更何況不僅是公屋，連新近推出的居屋也有嚴格的限制，門的更換受到約束，甚至窗戶的改動也不被允許。網民續指並不是花了錢就可以隨心所欲地改造，「如果真心想進行這麼多的改變，還不如發憤圖強去買私樓。食得鹹魚抵得渴，想要住得平，守規矩才是最重要。」

同場加映︰房委會「富戶政策」入息及資產淨值限額（1-3人家庭）

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

公屋熱話｜房屋署自置居所須知

由於居屋/私人參建居屋/可租可買/重建置業/綠置居屋苑及租置計劃屋邨屬於私人物業，因此業主應負責管理自己的物業。政府於1993年通過《建築物管理條例》（第344章），為大廈管理提供了健全的法律框架。

法團是業主根據《建築物管理條例》成立的組織，負責管理屋苑/屋邨的公用部分及代表業主就管理事宜作出決定。現時所有可租可買、重建置業屋苑及租置計劃屋邨均已成立法團及接管物業的管理工作。

至於房委會仍擔任公契經理人的居屋/綠置居屋苑，房委會鼓勵業主根據《建築物管理條例》成立法團，讓業主接管屋苑的管理責任。在法團成立前，業主可以瀏覽民政事務總署 - 大廈管理的網頁，內容提供大廈管理的詳盡資料，例如政府的政策、民政事務總署的角色及向業主和法團提供的支援。

​​​​​​同場加映︰房委會「富戶政策」入息及資產淨值限額（4-6人家庭）

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

公屋熱話｜物業管理

房委會根據批地文件和公契規定，作為居屋/綠置居屋苑的首任公契經理人，為屋苑委聘合資格的物業管理服務公司，執行日常管理工作，包括維修公用部分及設施，並協助業主監察物業管理服務公司的表現。

當屋苑業主從房委會接管屋苑的管理責任後，須按《建築物管理條例》和屋苑公契自行委聘管理公司，為屋苑提供管理和維修服務。土地審裁處提供一個有效率及費用較低的渠道，讓業主能夠處理和解決有關大廈管理的任何訴訟或糾紛。

更多相關內容︰

公屋富戶｜政府推公屋資源獎勵計劃 網民為$3000欲舉報住公屋上司

公屋輪候｜一家四口排公屋4派竹園南 3次中井字型屋邨極嫌棄：陰森恐怖

鄰里關係｜公屋港男疑因1事得罪鄰居 遭對面屋舉報為「富戶」兼擺八卦鏡陣

移民回流︱港人賣公屋移民心淡欲回流再申公屋 需符合房署5大條件

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】