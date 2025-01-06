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升學教育｜共享運動推廣少數族裔共融　助青年生涯規劃興趣轉化職業

升學教育

撰文： 梁樂欣

發布時間： 2 小時前

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（左起）領袖及管理學院創辦人Nadia、運動傳承創辦人Wycee及運動傳承教練Gaha。（曾耀輝攝）

香港是個國際化都市，當中有不少少數族裔選擇在這小城生活。然而，種族文化不同，難免要作出適應以應付各種挑戰。為少數族裔而設的「共享運動舞台」計劃，適合不同種族青年參與，鼓勵他們將運動興趣轉化為職業。

項目通過運動領袖培訓、提供實習工作機會和資助考取專業教練證書，助少數族裔發掘潛能、建立體育業界網絡、獲取首項工作經驗、拓寬對本地的市場認識，從而增加收入及就業機會。

推行此項目的運動傳承創辦人黃海山（Wycee）、領袖及管理學院創辦人蔡蕊珊（Nadia）及運動傳承教練Gaha Tushal齊齊接受訪問，細說項目的影響力，以及少數族裔平日所面對的問題。

青年運動教練參與拳擊比賽。

顧名思義，共享運動舞台計劃就是讓不同族裔人士都能於同一地方內做運動，以達至共融。Wycee 指出少數族裔較難接觸運動。「這離不開語言關係，因為他們接收坊間的資訊較困難，可以參與運動的途徑比較少。坊間很多運動課程都以中文為主，令他們報名的時候卻步，而英文課程的費用則相對昂貴，令他們找不到相宜價錢去學習或參與運動。」

他續指︰「我們開展此計劃時，發覺需要一位英文教練，最好是懂得說英文或認識少數族裔語文的教練，其後找到一些少數族裔青年擔任教練，就這樣開始了共享運動舞台。」
在香港，不論是為了身心健康或學習技能，很多父母都會為子女安排不同的課外活動。曾當過老師的Nadia是領袖及管理學院的創辦人，因看見小朋友有很多問題，於2022年嘗試社企服務，並跟運動傳承合作，讓學生們一起參加活動。

尼泊爾籍教練Gaha第一次參與的活動是游泳課，他憶述︰「因參與活動認識了黃Sir，漸漸地一起合作，更成為了運動傳承的教練。」

女性專屬游泳班

共享運動舞台的運動訓練有游泳、拳擊、健身、足球、太極等，Wycee希望讓更多少數族裔參與，他特別提到穆斯林婦女參加運動的挑戰比較大。「她們的宗教文化背景跟本地文化不同，不太方便在公眾場合做運動，這方面令我們面對很大的挑戰。」

穆斯林婦女專屬游泳班。

他續稱︰「我們是全港第一間機構為穆斯林婦女在公眾泳池開辦游泳班，希望她們可以公平地使用公共運動設施，這樣活動才可以長久持續下去，因為租用私家泳池費用相當昂貴。如果政府能支援少數族裔女性在公眾泳池游泳，費用會降低很多，亦可令女性持續去參與運動。」
機構亦特意找來女救生員、女教練，讓少數族裔婦女有個全女班的專屬游泳班。身為穆斯林婦女的Nadia覺得︰「各地文化不同，如果有女性專用泳池就最好。」
Gaha則指做教練時會有很多需要注意的地方，「要留意自己的說話語調，友善待人。自己的形象是自己建立的，同時也會分享自己國家的事，讓大家知道尼泊爾是怎樣，會有甚麼服裝、食物等。」

發揮少數族裔能力

Wycee特別感激社創基金令計劃順利誕生。「最初只是比較簡單去培訓少數族裔青年朋友成為教練，之後才做社區計劃。社企也需要資金去營運，也希望更多人關注這些議題。」他強調︰「我們不止是推廣做運動，而是想做好共同及融入，需要有不同的人和資源去做這件事。現在我們可以做的就如Gaha所說，希望可以提升教練的形象，他們不止是一個運動教練，也可能是一個文化大使，令大眾改觀。」

社區服務促進共融。

機構將會持續拓展少數族裔在社區的運動計劃，並由一班少數族裔青年朋友繼續支援。Wycee有感而發︰「可能少數族裔朋友覺得很多事本來就沒有的，已習慣了，但我們覺得他們都是香港人，應該享有共同的資源。運動對身心都有好處，我們希望可以繼續推廣做運動，最終就是大家的融合，令他們將來有更好的就業機會，有時要看得更遠，方可發揮少數族裔朋友的能力。」

課程和培訓故事

除了運動訓練，運動傳承也會到大學及社企進行分享、舉辦健身活動日，甚至走進小學，每周舉辦定期的健身課程，由青少年教練教授運動手杖和健美操，以增強孩子們的肌肉活動能力和力量；也曾為小學生進行拳擊試練和健身練習，教練及學生們在課堂上均玩得很開心。

足球比賽練就團隊精神及合作性。

機構每周一亦會在荔枝角公園舉行定期訓練，青少年運動教練會輪流進行跑步、游泳、拳擊、足球等不同運動項目，同時亦鼓勵他們參與拳擊友誼賽，藉練習及比賽累積更多經驗。

在不同培訓項目中，來自巴基斯坦的少年卡爾一直很怕水，教練每次訓練前都會花時間與他交談，了解他的心理狀態，給予安全感。經過幾周的訓練，卡爾克服了對水的恐懼，成功學會了自由式和蛙式。

到中學參與活動，協助學生進行健身練習。

另一位學員艾莎剛到香港時感到孤獨和格格不入，教練和其他學員組織了團隊合作培訓項目，幫助艾莎更快融入團隊。透過這些聯合訓練，艾莎逐漸與其他學員建立友誼，拳擊技術也有所進步，並感覺自己在香港找到了家。

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