七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程 屬蛇：犯太歲年要多做善事
撰文： 游艾維
發布時間： 1 小時前
最後更新： 48 分鐘前
【七仙羽/七師傅2025蛇年運程/屬蛇/肖蛇】對於屬蛇的朋友來說，由於本命年犯太歲之故，情緒和運勢也比較波動，七師傅建議拜太歲、多做善事以及捐血化解。
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七仙羽2025蛇年生肖運程｜屬蛇3大錦囊 要化太歲
七師傅亦給予屬蛇人士「3大錦囊」，她說：「首先要將家裡各位置的風水執旺，每一個方位都要擺好，另外要做蓮花皇地基交換，將家裡整個磁場換掉。」
第二個要訣是常開燈，七師傅解釋：「你可能會說好浪費電力，這樣也沒有問題，因為可以幫你換掉整間屋的氣場。」
第三個錦囊是進行斷捨離：「床單要掉，枕頭要掉，舊衫要掉，老公……要想想，總之所有殘舊東西要棄掉，為何？因為你若不棄掉，那些衰氣整年會跟隨著你，特別是你用了3年的東西，枕頭、枕巾、底褲，霉霉爛爛都要掉。」
七仙羽2025蛇年生肖運程｜七師傅點評運程
肖蛇年份：1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013
- 事業運：可能會面臨一些重大的決定，這將成為未來發展的基石。在這一年中，你的決策和創新能力將對職業生涯產生長遠影響
- 財運：穩健為上，適合理財和規劃長期投資
- 感情運：將有機會修復過去的問題或開啟新的關係
- 健康運：要注重生活方式的調整，預防可能出現的慢性疾病
七仙羽2025蛇年生肖運程｜屬蛇藝人代表
2001年及1989年出生藝人：
1989年出生藝人：
1977年及1965年出世藝人：
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