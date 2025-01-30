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七仙羽2025蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬蛇：犯太歲年要多做善事【附影片】

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 23 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

玄學家七仙羽師傅講解肖蛇人士運程。

七仙羽/七師傅2025蛇年運程/屬蛇/肖蛇】對於屬蛇的朋友來說，由於本命年犯太歲之故，情緒和運勢也比較波動，七師傅建議拜太歲、多做善事以及捐血化解。

專題影片
七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬蛇：犯太歲年要多做善事

七仙羽2025蛇年生肖運程｜屬蛇3大錦囊 要化太歲

七師傅亦給予屬蛇人士「3大錦囊」，她說：「首先要將家裡各位置的風水執旺，每一個方位都要擺好，另外要做蓮花皇地基交換，將家裡整個磁場換掉。」

第二個要訣是常開燈，七師傅解釋：「你可能會說好浪費電力，這樣也沒有問題，因為可以幫你換掉整間屋的氣場。」

第三個錦囊是進行斷捨離：「床單要掉，枕頭要掉，舊衫要掉，老公……要想想，總之所有殘舊東西要棄掉，為何？因為你若不棄掉，那些衰氣整年會跟隨著你，特別是你用了3年的東西，枕頭、枕巾、底褲，霉霉爛爛都要掉。」

七仙羽2025蛇年生肖運程｜七師傅點評運程

肖蛇年份：1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013

  • 事業運：可能會面臨一些重大的決定，這將成為未來發展的基石。在這一年中，你的決策和創新能力將對職業生涯產生長遠影響
  • 財運：穩健為上，適合理財和規劃長期投資
  • 感情運：將有機會修復過去的問題或開啟新的關係
  • 健康運：要注重生活方式的調整，預防可能出現的慢性疾病

七仙羽2025蛇年生肖運程｜屬蛇藝人代表

2001年及1989年出生藝人：

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+10
+9

1989年出生藝人：

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1977年及1965年出世藝人：

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+14
+13

七仙羽師傅2025蛇年12生肖運程全集：

七師傅蛇年12生肖運勢排行榜　屬雞續當旺2個生肖犯雙重太歲

七師傅2025屬蛇運程：犯太歲年要多做善事
七師傅2025屬馬運程：迎來收獲之年
七師傅2025屬羊運程：駕駛人士易發生車禍
七師傅2025屬猴運程：犯太歲要靠睡覺改運
七師傅2025屬雞運程：今年鴻運當頭要好好把握
七師傅2025屬狗運程：要注意或有第三者出現
七師傅2025屬豬運程：犯太歲別再「躺平」
七師傅2025屬鼠運程：運勢比往年提升5成
七師傅2025屬牛運程：踏入蛇年減吃一類食物
七師傅2025屬虎運程：出行容易遇上小波折
七師傅2025屬兔運程：衰足3年後整體運勢提升
七師傅2025屬龍運程：整體運勢比往年好

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