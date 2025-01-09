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港女深圳流浪︱疑港人流浪深圳街頭逾一年　高學歷知識份子北上瞓街

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發布時間： 10 分鐘前

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港女流浪深圳街頭逾一年，自稱睡公園和火車站過夜。

【港女 / 深圳 / 羅湖 / 北上 / 露宿者】近日，有内地網民於社交媒體上傳一段影片，記錄一名來自香港的紅衣長髮女子，其衣衫單薄地於深圳布吉的街頭流浪。該名港女拖著行李箱在美食攤檔前不停徘徊、駐足觀望，於是該民熱心網友想為其支付餐費。

視頻中，男子多次提及：「你要吃甚麼？我給你買單。」女子在最後亦接受了男子送贈的食物，同時還額外給該女子100元人民幣，稱：「給你100塊錢去買條褲子......現在太冷了。」

同時，男子問女子平時是否在都在這裡活動，她自稱：「嗯，我是香港人。」，並指自己來深圳一年多，之前在華強北、羅湖，於最近才過到布吉這邊，男子又問該女平時睡覺地方，她表示：「科學館附近睡覺。」

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港女深圳流浪︱流浪深圳街頭逾1年 

隨後，男子跟隨女子來到一處大廈的後樓梯坐下進食，並在交談中得知該名女子38歲，在香港的親人有後父和弟弟，但後父已逝世，至於弟弟的行蹤，她則只表示：「爸爸還沒有他的消息。」

她補充：「自己在羅湖出生，之後搬去笋崗村。」當男子再次問及住宿時，女子雲淡風輕表示：「（沒有租房子）真的已經習慣很久了，從香港過來后都是睡在公園或火車站。」

如果天氣冷就會到行人隧道去避一避。男子還問到：「香港那邊有給你生活費嗎？」，她回答說每月有約2千至3千元。該男子還在視頻中表示，據附近的朋友說，女子是高學歷知識分子，為情所困走不出心理陰霾。

港女深圳流浪︱各方助該女子返原籍地

視頻上傳后惹得不少網民熱議，亦有不少本港網民留言表示，曾於本港荃灣和屯門地區碰過該女子；同時，還有網民指出，該女子與一年多前網傳流浪街頭的「布吉流浪小姐姐」樣貌相似。

據悉，當時「布吉流浪小姐姐」在報道後，受到當局的關注，其深圳市龍崗民政局連同布吉街道，於第一時間對該女子進行救助，向其提供食物、飲水及棉被、棉大衣等御寒物資，在各方幫助下，該女子亦安全返回原籍地。

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