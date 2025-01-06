平機票｜HK Express突發$6機票飛4大航點　沖繩/高松單程$60起【附預訂連結】

▲ HK Express4大航點機票$6起，沖繩、高松單程$60起。

【平機票/日本機票】HK Express（香港快運，UO）突發推出$6機票優惠！4大航點單程票價低至$60，而高松、沖繩單程票價亦低至$60，旅遊日期至6月底，數量有限，售完即止，即睇詳情！

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平機票｜HK Express突發推$6機票

HK Express為慶祝2024年載客量突破600萬，推出限時機票優惠，花蓮、布吉、檳城、克拉克單程票價低至$6，來回連稅$733起；高松、沖繩單程票價則低至$60，來回連稅$808起，包一件隨身物品。

航點 來回連稅

（1件隨身物品） 來回連稅

（1件隨身物品+1件20公斤寄艙行李） 花蓮 $733起 $933起 布吉 $799起 $1,199起 檳城 $738起 $1,338起 沖繩 $819起 $1,019起 高松 $808起 $1,308起

平機票｜HK Express機票優惠詳情

預訂日期：即時開賣至售完即止

旅遊日期：2025年1月12日至6月30日

預訂連結：【HK Express網站】

2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行 農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

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