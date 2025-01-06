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平機票｜HK Express突發$6機票飛4大航點　沖繩/高松單程$60起【附預訂連結】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

HK Express4大航點機票$6起，沖繩、高松單程$60起。

【平機票/日本機票】HK Express（香港快運，UO）突發推出$6機票優惠！4大航點單程票價低至$60，而高松、沖繩單程票價亦低至$60，旅遊日期至6月底，數量有限，售完即止，即睇詳情！

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星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

平機票｜HK Express突發推$6機票

HK Express為慶祝2024年載客量突破600萬，推出限時機票優惠，花蓮、布吉、檳城、克拉克單程票價低至$6，來回連稅$733起；高松、沖繩單程票價則低至$60，來回連稅$808起，包一件隨身物品。

航點來回連稅
（1件隨身物品）		來回連稅
（1件隨身物品+1件20公斤寄艙行李）
花蓮$733起$933起
布吉$799起$1,199起
檳城$738起$1,338起
沖繩$819起$1,019起
高松$808起$1,308起

平機票｜HK Express機票優惠詳情

預訂日期：即時開賣至售完即止
旅遊日期：2025年1月12日至6月30日
預訂連結：【HK Express網站

延伸閱讀：2025請假攻略自製長假去旅行

2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

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