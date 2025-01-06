平機票｜HK Express突發$6機票飛4大航點 沖繩/高松單程$60起【附預訂連結】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【平機票/日本機票】HK Express（香港快運，UO）突發推出$6機票優惠！4大航點單程票價低至$60，而高松、沖繩單程票價亦低至$60，旅遊日期至6月底，數量有限，售完即止，即睇詳情！
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平機票｜HK Express突發推$6機票
HK Express為慶祝2024年載客量突破600萬，推出限時機票優惠，花蓮、布吉、檳城、克拉克單程票價低至$6，來回連稅$733起；高松、沖繩單程票價則低至$60，來回連稅$808起，包一件隨身物品。
|航點
|來回連稅
（1件隨身物品）
|來回連稅
（1件隨身物品+1件20公斤寄艙行李）
|花蓮
|$733起
|$933起
|布吉
|$799起
|$1,199起
|檳城
|$738起
|$1,338起
|沖繩
|$819起
|$1,019起
|高松
|$808起
|$1,308起
平機票｜HK Express機票優惠詳情
預訂日期：即時開賣至售完即止
旅遊日期：2025年1月12日至6月30日
預訂連結：【HK Express網站】
延伸閱讀：2025請假攻略自製長假去旅行
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